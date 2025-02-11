İstanbul'un Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde kar nedeniyle bugün okulların tatil edildiği duyuruldu.
Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, videolu mesajında, "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Esenyurt'ta da etkili olan kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği açıklandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Kar Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?