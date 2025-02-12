İstanbul\'da Kar Yağışı Devam Ediyor

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BAŞAKŞEHİR'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı öğe saatlerine doğru sulu kara döndü. Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bahçelievler'de ise kar yağışı görülmeye devam ediyor.

Salı günü sabah saatlerinde başlayan ve Avrupa Yakasında yüksek kesimlerdeki kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Başakşehir'de kar yağışı sabah saatlerinde yeniden görülmeye başladı. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken kar yağışı zaman zaman sulu kar şeklinde etkili oluyor. Kağıthane, Beyoğlu, Şişli ve Fatih'te de kar yağışı etkisini azaltarak sürdürüyor. Bahçelievler'de görülen kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.