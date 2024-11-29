İstanbul'da Kasım İndirimleriyle Yoğun Alışveriş

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İstanbul'da, markaların başlattığı kasım indirimlerinden faydalanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren alışveriş merkezlerinin önüne gelenler, mağazaların açılış saatini bekledi.

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde de hareketlilik yaşandı. Mağazalarda kabin ve kasa önlerinde kuyruk oluştuğu görüldü.

Bakırköy'deki bir alışveriş merkezinde de yoğunluk yaşandı.

Dünya genelinde her yıl tekrarlanan indirim kampanyasında ürün alanlar mutluluk yaşarken, bazıları da istedikleri ürünlerin tükenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.????