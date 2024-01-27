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İstanbul'da makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza - Son Dakika
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İstanbul'da makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine makas atan otomobil sürücüsüne toplam 16 bin 905 lira ceza kesti. Sürücü ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbul\'da makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza
27.01.2024 - 16:29,
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İstanbul'da makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsüne 16 bin 905 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 25 Ocak'ta bir sürücünün Haramidere bağlantı yolunda makas atarak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerden, 34 DGL 90 plakalı otomobil sürücüsünün K.C.C. olduğu tespit edildi.

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "öndeki aracı yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "yönetmeliğe aykırı plaka takmak" ve "abartı egzoz kullanmak" maddelerinden toplam 16 bin 905 lira ceza uygulandı.

Öte yandan K.C.C, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da makas atan sürücüye 16 bin 905 lira ceza - Son Dakika
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