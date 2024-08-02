İstanbul'da Matbaada Sahte Sigara Operasyonu: 2 Milyon Ambalaj Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da Matbaada Sahte Sigara Operasyonu: 2 Milyon Ambalaj Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ilçesinde bir matbaada yapılan operasyonda çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda çeşitli markalara ait 137 bin 500 çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusu ve sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ile ruhsatsız bir tabanca bulundu.

02.08.2024 15:37
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İstanbul'da bir matbaaya düzenlenen operasyonda çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Zeytinburnu ilçesinde matbaa olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde çeşitli markalarda sigara ambalajı üretildiğini belirleyen ekipler, bunların paket haline getirilerek içerisinin doldurulup piyasaya sürüleceğini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, matbaaya düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresteki aramalarda çeşitli markalara ait 2 milyon sahte sigara ambalajı, çeşitli markalarda 137 bin 500 çorap etiketi, 12 bin ilaç kutusu, 8 bin kulaklık kutusu ile sigara ambalaj basımında kullanılan 3 baskı kalıbı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Matbaada Sahte Sigara Operasyonu: 2 Milyon Ambalaj Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Matbaada Sahte Sigara Operasyonu: 2 Milyon Ambalaj Ele Geçirildi - Son Dakika
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