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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında hazırlanan iddianamede 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahmud hakkında taksirle ölüme neden olmak suçlamasıyla dava açıldı.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
26.12.2023 - 16:50,  Güncelleme: 17:01
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İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında hazırlanan iddianamede 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNA 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Fatih'te motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahmud hakkında taksirle ölüme neden olmak suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede Mahmud'un 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul'da motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Muhammed Hasan Şeyh Mahmud

NE OLMUŞTU?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

İstanbul'da motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

MAHMUD HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul'da motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Yunus Emre Göçer

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul'da motokuryenin ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
YORUMLAR (2)
  • ufuk kalkan: Saldığınız adama şimdimi yakalama kararı çıkarttınız Yanıtla 29 1
  • XYZ: 20 Yıldır devlet ciddiyeti kalmadı Yanıtla 18 2

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