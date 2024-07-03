İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Narkoçelik-25' operasyonunda Avcılar ve Küçükçekmece'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 53,5 gram uyuşturucu madde ile birlikte çeşitli uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçirildi.

03.07.2024 13:19
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik 45 ilde düzenlenen "Narkoçelik-25" operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilerek suçların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Avcılar ve Küçükçekmece'deki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 73 şüpheliyi gözaltına aldı, 53,5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan aramalarda, 957 sentetik ecza maddesi, 92,95 gram uyuşturucu madde, 2 kilo 500 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı, 820 gram aseton sıvısı, 28 uyuşturucu madde emdirilmiş sargı bezi, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 6 fişek ile 192 bin 285 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik "Narkoçelik-25" operasyonları düzenlendiğini bildirmişti.

Yerlikaya, operasyonlarda 538 kilogram uyuşturucu madde, 2 milyon 30 bin 500 kök kenevir ve kök skunk, 188 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 320 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 73 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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