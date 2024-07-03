İstanbul'da Örgütlü Tefecilik Operasyonu: 6 Milyar Liralık Vurgun - Son Dakika
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İstanbul'da Örgütlü Tefecilik Operasyonu: 6 Milyar Liralık Vurgun

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, örgütlü tefecilik suçlarına karıştıkları iddia edilen 18 kişi yakalandı. Çete üyelerinin borç para verdikleri mağdurlardan aldıkları ödemelerin ardından teminat olarak aldıkları taşınmazları sattıkları ve toplamda 6 milyar liralık vurgun yaptıkları ileri sürüldü. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda ise silahlar, para, POS cihazları ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

03.07.2024 12:27
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "örgütlü tefecilik" suçlarına yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda borç para verdikleri mağdurlardan ödemeleri aldıktan sonra teminat olarak aldıkları taşınmazlarını satan ve toplam 6 milyar liralık vurgun yaptıkları ileri sürülen 18 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu koordinesinde örgütlü tefeclik suçlarına yönelik yapılan çalışmalar tefecilik yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete üyelerinin bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında POS Tefeciliği, ayrıca çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek tutarlarda tefecilik yaptıkları, mağdurlardan yüzde 3 oran karşılığında paralar aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin mağdurlardan komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermesi gerektiğini söyledikleri, mağdurların borçlarını ödedikten sonra çeklerin yine de icraya verildiği belirtildi. Çete üyelerinin; mağdurların teminat olarak gösterdikleri ve İstanbul'da bulunan bazı taşınmazlara el koyarak üçüncü kişilere devrettikleri de saptandı. Bir mağdurun; faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yapan, tehdit ve baskı ile mağdurların teminat olarak vermiş oldukları taşınmazları devralan çete üyeleri tarafından 15 milyon lira zarara uğratıldığı iddia edildi. Çete üyelerinin ve firmalarının vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar liralık nakit para çekim işlemi yaptıkları tespit edildi.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve vergi dairesinden alınan bilgiler üzerinde yapılan incelemelerde; şüpheli şahıslar ve firmaların vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları da tespit edildi. Tefecilik suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik 2 Temmuz tarihinde İstanbul merkezli  6 ilde ( İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu, Yalova) çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; dört ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, üç POS cihazı, 18 banka ve kredi kartı, 85 slip, beş gram uyuşturucu madde, farklı şirketlere ait 10 kaşe, farklı şirketlere ait imzalı 12 çek karnesi, 12 adet e-imzalı harici bellek, 12 harici disk, dört tablet bilgisayar, bilgisayar kasası ve 20 cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan el konulan metaryaller de bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Örgütlü Tefecilik Operasyonu: 6 Milyar Liralık Vurgun - Son Dakika

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