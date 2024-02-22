İstanbul'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

İstanbul\'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı

Isparta'da telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı. Şüpheli, kendisini polis olarak tanıtan kişiden 582 bin lira dolandırmıştı. Dolandırılan kişi, durumu fark edince polis merkezine başvurarak yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bankayla işbirliği yaparak dolandırıcının hesabını bloke etti. Şüpheli, İstanbul Sancaktepe'de banka görevlileri ve emniyet ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

22.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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Isparta'da telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kentte yaşayan A.M, kendisini arayarak polis olarak tanıtan kişinin hesabına bankadaki 582 bin lirasını gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden kişi, polis merkezine başvurarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ortaklaşa çalışma yaparak, bankayla görüşüp paranın gönderildiği hesabın bloke edilmesini sağladı.

Hesabına para yatırılan F.D, İstanbul Sancaktepe'de banka görevlileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, İstanbul, Isparta, Banka, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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