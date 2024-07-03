İstanbul'da tefecilere yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 6 ilde tefecilere yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Bürosu koordinesinde "örgütlü tefecilik" suçlarına yönelik yürütülen çalışmada, şüphelilerin bir ticaret merkezinde kurdukları farklı firmalar üzerinden çek ile teminat karşılığında ve POS cihazıyla tefecilik yaptığı belirlendi.

Çalışma kapsamında, mağdurlardan birinin, zanlılardan yüzde 3 karşılığında para aldığı, komisyon haricinde teminat olarak çek vermesi ve ipotek göstermesi istendiği, faiz karşılığında borcunu ödemesine rağmen müştekinin çeklerinin icraya verildiği, teminat olarak gösterdiği taşınmazlarının da şüphelilerce üçüncü kişilere devredildiği anlaşıldı.

Müştekinin bu şekilde 15 milyon liralık zarara uğradığını tespit eden ekipler, şüphelilerin banka hesap hareketleri ve vergi dairesinden alınan bilgilerinde yaptıkları incelemede, vergi suçu işleyen zanlılar ve firmalarca, ticari işlem hacimleri yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar lira nakit çekildiğini belirledi.

İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, birlikte hareket ederek örgütlü şekilde tefecilik suçu işledikleri iddiasıyla 18 zanlı yakalandı. Ayrıca şüphelilerden 4'ünün cezaevinde 1'inin de yurt dışında olduğu saptandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, 3 POS cihazı, 18 banka ve kredi kartı, 85 slip, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 şirkete ait kaşe, 12 şirkete ait imzalı çek karneleri, e-imza için kullanılan 12 USB bellek, 12 hard disk, 4 tablet, bilgisayar kasası ve 20 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Operasyonda ele geçirilen materyaller İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.