İstanbul\'da Terör ve Suçla Mücadele Verileri Açıklandı

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İSTANBUL Valisi Davut Gül, 2024'ün 10 aylık emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 kişi yakalandı. Bu kapsamda düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına darbe vurduk" dedi.

İstanbul Emniyet Değerlendirme Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Vali Davut Gül'e, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti. Toplantıda, 1 Ocak-31 Ekim tarihlerini kapsayan 10 aylık emniyet verileri paylaşıldı.

Vali Davut Gül, "Bu yılın ilk 10 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 945 operasyonda 6 bin 23 kişi yakalandı, 621 kişi tutuklandı, 582 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 3 terör eylemi engellendi. Terörizmle olan mücadelemizin yanında onu besleyen kaynakları da kurutmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 25 operasyonda ele geçirdiğimiz 8 milyon 483 bin lira ile terörizmin finansmanına darbe vurduk. Terör örgütlerinin başını ezmek için şehrimizin her karışında mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'32 MİLYAR 563 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU'

Vali Gül, 162 organize çetenin çökertildiğini vurgulayarak, "2024 yılının ilk 10 ayında 216 operasyonda 162 organize suç çetesi çökertildi, bin 813 kişi yakalandı, bin 179 kişi tutuklandı, 455 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 563 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Şehrimizin güvenliği ve esenliği için 7 bin 409 ekip, 55 bin 40 personelimiz ile asayişi sağlamaya, suçla ve suçluyla mücadelemize devam ediyoruz. Kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9,3, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yüzde 27,6 oranında azalma sağlandı. Aynı zamanda kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,5; mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 81,8 aydınlatma oranlarıyla hamdolsun geçen yılki oranların üzerindeyiz. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılının aynı dönemine göre otodan hırsızlıkta yüzde 61, kapkaçta yüzde 60, yankesicilikte yüzde 45, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 40 oranında düşüş sağladık. Dolandırıcılık suçunda ise hemşerilerimizin ve güvenlik güçlerimizin dikkati sayesinde yakaladığımız düşüş trendini devam ettiriyoruz. Hakkında yakalama kararı alınanlara karşı çember her geçen gün daha da daralıyor. Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 137 bin 839 şahıs yakalandı. Özelikle 7 önemli suçta yakalama oranımız yüzde 33 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLA İŞLENEN SUÇLARA BAKTIĞIMIZDA YÜZDE 97'Sİ RUHSATSIZ SİLAHLA İŞLENİYOR'

Ruhsatsız silahla mücadeleye değinen Vali Gül, "Yaptığımız denetimlerde izinsiz günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 146 konuta 16 milyon lira cezai işlem uyguladık. Hassasiyetle takip ettiğimiz bir diğer konu ise kız öğrencilerimizin kaldığı orta ve yükseköğrenim yurtları. Bu kapsamda yurt alanı ve çevresinde meydana gelebilecek asayiş olaylarının önüne geçebilmek için denetim ve tedbirlerimizi, kadın personel sayımızı artırdık. Ayrıca can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, korku heyecan ve paniğe yol açan havai fişek ve benzeri maddelerin hangi alanlarda ve hangi saatler arasında kullanılabileceği bellidir. 20.00- 22.00 saatleri dışında gecenin birinde, ikisinde, canının istediği her yerde, izinsiz havai fişek atılamaz. Buna uymayan işletmeyse işletmeye, kişiyse kişiye cezai yaptırım uyguluyoruz. Üzerinde hassasiyetle durduğumuz her gün daha fazla tedbir aldığımız başlıklardan biri de ruhsatsız silah. Silahla işlenen suçlara baktığımızda yüzde 97'si ruhsatsız silahla işleniyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 15 bin 511 silah ele geçirildi. 14 bin 231 kişi yakalandı. Ruhsatsız silah taşıyanlar, bulunduranlar şunu bilmeli ki; bu bir suçtur ve cezası vardır" diye konuştu.

'EVLATLARIMIZI BU İLLETTEN UZAK TUTMAK İÇİN OKULLARIMIZIN ÇEVRESİNİ DENETLİYORUZ'

56 binin üzerinde narkotik operasyon yapıldığına dikkat çeken Gül, "İstanbul'umuzun huzuru için mücadele verdiğimiz en önemli başlıklardan biri uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Canla başla çalışan güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk on ayında imal ve ticarete yönelik 8 bin 419 operasyonda 13 bin 789 kişi yakalandı, 6 bin 710 kişi tutuklandı, 3 bin 782 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 23 ton uyuşturucu, 35 milyondan fazla hap, 8 bin 73 kök kenevir ele geçirildi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi yani NARVAS'a son on ayda 37 bin 789 ihbar yapıldı. 56 bin 652 operasyonda 68 bin 356 şüpheli yakalandı. Özellikle evlatlarımızı bu illetten uzak tutmak için okullarımızın çevresindeki kafeleri, parkları, bahçeleri sürekli denetliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız 68 bin 303 denetimden 13 bin 803'ünü okullarımızın açıldığı 9 Eylül'den bugüne gerçekleştirdik. Ayrıca gelecek nesillerimizi zararlı alışkanlıklardan korumak, 18 yaşından küçüklere alkol ve sigara satışını engellemek amacıyla bu ürünleri satma ruhsatı bulunan iş yerlerine görüntülü kamera sistemi takma zorunluluğu getirdik. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük yardımcımız, evlatlarını herkesten iyi tanıyan annelerimiz. Biliyoruz ki annelerimiz olmadan bu mücadelenin bir tarafı eksik kalır. Bu kapsamda yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle 405 bin 953 annemizi bilgilendirdik" şeklinde konuştu.

'GÖÇMEN TACİRLERİNE KARŞI İLK 10 AYDA 300 OPERASYON YAPILDI'

Vali Gül, "5 milyon 700 binden fazla aracın bulunduğu şehrimizde günün 24 saati trafik var. Bu trafiğin sürekli akıcılığını ve güvenliğini sağlamak için 5 bin 771 personel ve bin 844 ekibimizle bu yılın ilk 10 ayında 14 milyondan fazla denetim gerçekleştirdik. Maalesef tüm bu tedbirlerimize rağmen 50'si motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere 130 ölümlü kazada 144 vatandaşımızı kaybettik. 34 bin 590 vatandaşımız yaralandı. Güvenli ve huzurlu trafik için yasa dışı çakarla trafikte üstünlük taslayanlara 3 bin 138 cezai işlem uyguladık. En kıymetlilerimizi, göz aydınlığı evlatlarımızı taşıyan okul servislerine 114 bin denetim gerçekleştirdik. 1 milyon 31 bin 84 yabancının yaşadığı şehrimizde göçmen tacirlerine karşı ilk 10 ayda 300 operasyon yapıldı. 739 kişi yakalandı, 259 kişi tutuklandı, 123 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı. 127 araca el konuldu. Dünyaya örnek olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 586 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 60 binden fazla düzensiz göçmen tespit edildi ve sınır dışı işlemleri yapıldı" dedi.