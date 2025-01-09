İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

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İstanbul'da iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Pendik'te "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları değerlendirilen şüphelilere operasyon yaptı.

Esenyurt'ta Üçevler ve Yunus Emre mahallelerinde 4 Ocak'ta 2 adrese yapılan baskında, H.E. ve B.T. gözaltına alındı. Adreslerde 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 3 telefon, 400 lira ve şeffaf poşette satışa hazır vaziyette 58,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Pendik, Harmandere Mahallesi'nde 5 Ocak'ta yapılan denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan motosiklette 171,51 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekiplerin araştırması sonucu yapılan operasyonda, şüpheliler M.M.A, C.Y. ve S.T. gözaltına alındı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.E, B.T, M.M.A. ve C.Y. tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.