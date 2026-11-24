İstanbul'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan örgüte yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, örgütlü olarak uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, Sancaktepe'de 24 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve 83 kilo 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın devamında, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı ve yardımcısının da bulunduğu 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu ve 231 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.