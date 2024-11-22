İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, şehit olan ve vefat eden öğretmenler için Beyazıt Camisi'nde mevlit okutuldu.
Cuma namazı öncesi düzenlenen programda, imam hatip liselerinde eğitim gören öğrenciler, Kuran-ı Kerim tilaveti yaptı.
Program öncesi, camiye gelen cemaate, lokum, gül suyu ve su ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika
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