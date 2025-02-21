İstanbul'da Yağışlar ve Kar Sevinci

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İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkilerken, kimi yerlerde de vatandaşlara kar sevinci yaşattı.

Dünden bu yana etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Sultangazi'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı araçlar, sokaklar ve evlerin çatılarının karla kaplanmasına sebep oldu.

Bazı vatandaşlar araçların üzerindeki karlarla kar topu oynarken, çocuklar ise poşetle kaymayı tercih etti.

Beyaza bürünen parklarda, okulların da tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, karın tadını çıkardı.

Silivri'de de yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa inip karın keyfini sürdü.

Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Tuzla ve Sultanbeyli'de şiddetini artıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Tuzla'da karla kaplı caddelerde bazı araçlar kayarak ilerlerken, bu gece itibarıyla trafiğe çıkmaları yasaklanacak motosiklet sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti.