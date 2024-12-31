İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Kalabalık Artıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Kalabalık Artıyor

İstanbul\'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Kalabalık Artıyor

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık artış gösterdi. Polis yoğun güvenlik önlemleri aldı, cadde adım atılacak yer kalmadı.

31.12.2024 18:32  Güncelleme: 18:36
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TÜRKİYE'nin 2025 yılına girmesine saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık artmaya başladı. Yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan İstiklal Caddesi'nde adım atacak yer kalmadı.

Türkiye'nin yeni yıla girmesine saatler kala, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde kalabalık artmaya başladı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri alırken, caddede neredeyse adım atacak yer kalmadı. Binlerce insan, yılbaşı kutlamalarının gözde mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Kaynak: DHA

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