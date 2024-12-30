İstanbul'da Yılbaşı Önlemleri

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, yılbaşı önlemleri kapsamında okulların salı günü saat 16.00'ya kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerini tamamlamasını kararlaştırdı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/ özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir."
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