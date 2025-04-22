İstanbul'da Yunus Gözlem Etkinliği Başlıyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yunus Gözlem Etkinliği Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve WWF-Türkiye iş birliği ile düzenlenen Yunus Gözlem Etkinliği, bu yıl Nisan-Kasım ayları arasında İstanbullulara eşsiz bir deneyim sunacak. Etkinlikler deniz ekosistemi hakkında bilgi vermek ve gözlem fırsatları sunmak amacıyla gerçekleştirilecek.

22.04.2025 14:10  Güncelleme: 15:07
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve WWF- Türkiye iş birliği ile İstanbul Boğazı'nda düzenlenen "Yunus Gözlem Etkinliği" bu yıl da devam ediyor. Nisan-kasım ayları arasında gerçekleşecek etkinliklerle İstanbullulara eşsiz bir deneyim sunulacak. İlk etkinlik 24 Nisan'da yapılacak. Kasım ayına kadar sürecek etkinliklerin başvuru duyurusu ve linki, 'İBB Yeşil İstanbul' sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliği ile gerçekleştirilen "İstanbul Boğazı Yunus Gözlem Etkinliği", bu yıl da doğa ve deniz meraklılarını bir araya getiriyor. "Yaban İstanbul" markası kapsamında ilk kez 2021 yılında başlatılan etkinlik, bugüne kadar 33 kez düzenlendi.

"Çocuklardan yoğun ilgi"

Her yıl, nisan ayında başlayan ve kasım ayına dek düzenlenen etkinliklerde, İstanbulluların deniz ekosistemine dair bilgiler veriliyor. Özellikle çocuklardan yoğun ilgi gören gözlem gezilerinde, deniz canlılarını doğal ortamlarında gözlemleme fırsatı sunuluyor.

"Yunuslar, korular ve su kuşları hakkında bilgilendirmeler"

Etkinlik süresince, WWF-Türkiye uzmanları, Boğaz'da yaşayan 3 farklı yunus türü (Mutur, Tırtak, Afalina) ve diğer deniz canlıları hakkında bilgi verirken, Yaban Hayatı Şefliği personelleri ise Boğaz güzergahındaki 6 koru ve su kuşlarıyla ilgili anlatımlar gerçekleştiriyor.

"Yıl boyunca 15 etkinlik düzenlenecek"

Bu yıl içerisinde toplam 15 etkinlik düzenlenecek. İlk yunus gözlem gezisi ise 24 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Kasım ayına kadar sürecek etkinliklerin başvuru duyurusu ve linki, 'İBB Yeşil İstanbul' sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yunus Gözlem Etkinliği Başlıyor - Son Dakika

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