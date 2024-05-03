İstanbul Dijital Sanat Festivali\'nde Dijital Sanatın Ekonomik Perspektifleri ve Gelecek Vizyonları Konuşuldu

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Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde (IDAF), "Dijital Sanatın Yükselişi: Ekonomik Perspektifler ve Gelecek Vizyonları" paneli gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü küratör Esra Özkan'ın üstlendiği panel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, sanatçı Bager Akbay, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sosyoloji Bölümü ile Sanat Tarihi ve Bilim, Teknoloji, Toplum (STS) Yüksek Lisans Programlarında öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru Yetişkin Doğrusöz ile Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır panelde konuşma yapan isimler arasında yer aldı..

Dr. Ziya Taşkent, Kalkınma Ajanslarının yeterince bilinmediğine işaret ederek, "Kamuda bir işi yapıyorsanız bir yere dayandırmanız lazım. Bu sadece izin anlamında değil, üst politika belgeleri dediğimiz strateji metinleri var. Kamu birimlerinin belli vadelerde neler yapacağı da düzenleniyor. Burada 12. Kalkınma Planını ele almak lazım. 12. Kalkınma Planı, içinde bulunduğumuz dönemi kuşatan plan. Genel manada festivalimizin başlığına denk düşen dijital kültür ekonomisi başlığı var. Bu yeni bir şey." dedi.

Dijital kültür ekonomisinin yol haritasının da 12. Kalkınma Plan'ında yer aldığını söyleyen Taşkent, yol haritası ile bu alana dair gelişmeler konusunda farkındalığın oluşmaya başladığını vurguladı.

"Yeni nesil hizmet ihracatında ilk etapta kreatif endüstri hizmetleri çok fazla ön plana çıkıyor"

Kültürel Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler Daire Başkanı Duygu Yaygır da "Bakanlığımızın vizyonunda, yeni nesil hizmet ihracatına daha fazla ağırlık vermemiz gerektiğinin farkına vardık. Yeni nesil hizmet ihracatında ilk etapta kreatif endüstri hizmetleri çok fazla ön plana çıkıyor. Son derece fikri mülkiyeti yoğun. Dolayısıyla katma değeri çok yüksek. Yeni alan olarak biraz da cesaret gösterip dijital sanatı devlet destekleri kapsamına aldık." diye konuştu.

Sanatçı Bager Akbay ise dijital sanat üzerine TRT 2'de çalışmalara başlandığına dikkati çekerek, "Dijital sanat konusundaki çalışmalarda düzenli bir program gerekli. Belki de medyanın görevi olmalı. Duyuruların anlatıldığı düzenli yapılara ihtiyaç var. Ekonomi tarafından düşünülen şey, ekonomi alanı değil. Sorun şurada, 2010'dan beri bütün sektörlerde marka yaratma kültürü oluştu. Bütün sorun bu. Dünyada markaların yaratılması ve kültür oluşturma konusunda, Avrupa yüzyıl boyunca tekil sanatçılarla çalıştı. Çok fazla proje yapıldı ve battı. O risk alınmadan kültür oluşmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doç. Dr. Ebru Yetişkin Doğrusöz ise Türkiye'de dijital sanatlar alanında yapılan ekonomik çalışmalarda geç kalındığından bahsederek, "Ara formüller bulabiliriz. Küratörlüğü meslek tanımı altında, dijital sanatın tanımının yapıldığı gibi, yapabiliriz. Dijital sanat aktörlerini de yapılandırabiliriz." dedi.