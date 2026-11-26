İstanbul Emniyeti, Gaziosmanpaşa'da 185 bin 400 sentetik hap ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyeti Narkotik ekiplerinin Gaziosmanpaşa'da bir adres ve araca düzenlediği operasyonda 185 bin 400 pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, ilçedeki bir adres ve araca operasyon düzenlendi.
Adresteki ve araçtaki aramalarda, 185 bin 400 pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
Kaynak: AA
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