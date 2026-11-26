Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda, ilçedeki bir adres ve araca operasyon düzenlendi.

Adresteki ve araçtaki aramalarda, 185 bin 400 pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.