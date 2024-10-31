İstanbul Havalimanı'ndan Sürdürülebilirlik Raporu

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İstanbul Havalimanı'nın "2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu"nda verimlilik çalışmaları sayesinde enerji tüketiminin yüzde 10,7 azaltıldığı kaydedildi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, "Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek" misyonuyla çalışmalarına devam ederken geçen yılın sürdürülebilirlik raporunu yayımladı.

İstanbul Havalimanı'nın, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarıyla birlikte artan bir trendle atıklarının yüzde 34,66'sını ekonomiye geri kazandırdığı aktarılan raporda, kullanılan suyun da yüzde 35'inin geri dönüştürülmüş sudan elde edildiği belirtildi.

Ekosistemindeki paydaşlarına ait emisyonların azaltımı konusunda da çalışmalarını sürdüren havalimanı, sürdürülebilir havacılık yakıtının (SAF) kullanımını teşvik ediyor.

Raporda, 2023 yılında herkesi kapsayan, refah odaklı hizmet anlayışıyla uçuş ve yolcu sayısında rekorlar kıran havalimanının enerji tüketiminin yüzde 10,7, emisyon salımının ise baz yıla kıyasla yüzde 25,6 azaltıldığı ifade edildi.

2050 hedef net sıfır emisyon

Rapora göre, olağanüstü hava koşulları ve zorlu durumlarda bile yüksek operasyon yüzdesiyle hizmet vermek üzere tasarlanan havalimanı, iklim değişikliğinin sebep olduğu aşırı hava olayları ve risklere karşı TÜBİTAK işbirliğinde 3 yıllık bir çalışmaya başladı.

Proje kapsamında, geçmiş meteorolojik verilerin analiziyle farklı dönemlere yönelik oluşturulacak senaryolar üzerinden risklerin yönetilmesi ve önlemler alınması amaçlanıyor.

Havalimanının emisyonlarının mutlak azaltımında hedefler 2030'da yüzde 45, 2040'da yüzde 73 olarak belirlendi.

2050 yılına gelindiğinde ise havalimanında net sıfır emisyon hedefine ulaşılması planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 2023'te atıkların yüzde 34,66'sı ekonomiye geri kazandırılırken 2030 yılında bunun yüzde 50'ye çıkarılması amaçlanıyor.

Su yönetimi konusunda da önemli adımlar atan havalimanı, kullandığı suyun yüzde 30'unu geri dönüştürülmüş sudan elde etti. Yolcu başına su ayak izi önceki yıla göre yüzde 5 azaltıldı.

İstanbul Havalimanı'nda yenilenebilir enerji hedefi

Tüm enerji ihtiyacını 2050'ye kadar yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen havalimanı, Eskişehir'de yapımı devam eden ve 2025 yılında devreye almayı planladığı 200 megavat gücündeki güneş enerjisi santraliyle ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayıp, emisyon yönetiminde çok önemli bir adım atacak.

Rapora ilişkin değerlendirilmelerde bulunan İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı olarak, çevrenin bütünlüğünü ve kaynakları korumayı en büyük öncelikleri arasında tuttuklarını belirtti.

Atık ayrıştırma altyapıları sayesinde havalimanı atıklarının yüzde 35'ini geri dönüştürdüklerini kaydeden Bilgen, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, şu anda bile dünya ortalamasının üzerinde olan bu oranı 2030 yılında yüzde 50'ye taşımak. Sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşlarından birini insan gücüne yapılan yatırımlarımız oluşturuyor. Misafirlerimize, topluma ve çalışanlarımıza pozitif değer katma anlayışını benimseyerek misafirlerimiz için erişilebilirlik faaliyetlerimiz, yerel halk için sosyal yatırım programımız ve İGA Akademi altında çalışanlarımızın gelişimine yönelik eğitim ortaklıklarıyla değer yaratmaya devam ediyoruz. 2023 yılında çalışan başına 32 saat, toplamda ise 264 bin 773 saatlik eğitim sağlayarak, tüm çalışanlarımızın gelişimine katkıda bulunduk."

Bilgen, 2023 yılında doğrudan ve dolaylı ekonomik faaliyetlerinin Türkiye'nin milli gelirine katkısının 24,2 milyar dolar olduğunu, bunun gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,2'sine denk geldiğini, bunun havalimanının ekonomik etkisinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.