İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, "Ramazan Söyleşileri"ne konuk oldu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve iştiraki olan Vakıf Fuarcılık tarafından bu yıl "Aile" temasıyla düzenlenen 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, her gün Fatih Camisi'nin avlusunda kitapseverleri ağırlıyor.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, fuarın etkinlik programı kapsamında gerçekleştirilen "Ramazan Söyleşileri"nin konuğu oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın yönettiği etkinlikte konuşma yapan Keskin, kitaplarla tanışıklığının ilkokulda başladığını, ortaokul yıllarında özellikle tarihi romanlarla devam ettiğini söyledi.

Üniversite yıllarında kitaba olan ilgisinin arttığını, kitap kulübü kurduklarını ve başkanlığını yaptığını anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Orada kıymetli hocalarımızla kendi kitaplarının veya farklı kitapların kritiğini yaptık. Okuduğumuz kitapların kritiğini yaptığımız yıllar bize çok şey kattı. Arkadaşlarımızla birlikte küçük bir grubumuz vardı. Birlikte İstanbul'la ilgili kitaplar aldık, bu kitapları okuyup mekanlarını gezerek, ardından kritik yapma noktasında bir projemiz olmuştu. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanmamız vesilesiyle özellikle İstanbul ile ilgili kitapları son dönemlerde okuyorum. Ona yakın kitap var, akşam eve gittiğimde o kitaplardan okumalar yapıyorum. Okumalarımız bu şekilde devam ediyor. Rabbim kitaptan ayırmasın."

"İstanbul'un her tarafı gerçekten çok kıymetli"

Keskin, İstanbullu olma bilincinin, yaşanılan ilçeye aidiyet duygusunun oluşması konularında sivil toplum kuruluşlarının, kültür yöneticilerinin ve ilgili bakanlıkların çalışmalar yapması gerektiğine işaret ederek, "İstanbul'un her tarafı gerçekten çok kıymetli. Ben İstanbul'a 1983'te geldim, 40 yıldır yaşıyoruz. Büyüklerimizden 50-60 yıldır burada yaşayanlar var, hiç görmedikleri, gitmedikleri o kadar kıymetli yerler var ki. Dolayısıyla yaşadığımız bu şehir sıradan bir şehir değil. Bu şehrin altı da üstü de çok kıymetli. Her taraf tarih." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak çeşitli konularda gerçekleştirdikleri projelere ilişkin bilgiler veren Hüseyin Keskin, "Bizim daha önceki süreçlerimizde yaptığımız onlarca kültür programları var. Bütün amacımız İstanbul'umuzun ve ülkemizin kıymetinin bilinmesi. İnsan sevdiğini korur. 'Bir kere İstanbul'u niye sevmeliyiz? İstanbul'u niye korumalıyız?' Bunun üzerine de çok fazla kafa yorup sebeplerini bulduğumuz an, başka bir bakışla bakabiliriz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Keskin, Türkiye'yi ve İstanbul'u şehitlerin bir emaneti olarak gördüklerini, İstanbul'un fethinden bugüne kadar gelen medeniyeti devam ettirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Dolayısıyla bizler başta ülkemizi, İstanbul'da yaşayanlar da özellikle İstanbul'u çok sevmeli çünkü sevdiğiniz vakit İstanbul'u koruyorsunuz. İstanbul'un taşına toprağına, bitkisine, kuşuna hiçbir şeyine zarar veremiyorsunuz artık. Yani o gözle baktığınız vakit farklı bir şey oluyor." ifadelerini kullandı.

Fuar 23 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak

İstanbul'da Fatih, Ankara'da ise Hacı Bayram Veli Camisi'nde açılan fuar, 200'den fazla yayınevinin on binlerce kitabını okuyucularla buluşturuyor.

"Aile" temalı söyleşilerin yanı sıra imza günleri, yazar sohbetleri ve çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapan, her yıl kitapseverler tarafından büyük ilgi gören fuar boyunca çocuklar için çeşitli atölyelerin yanı sıra Karagöz-Hacivat ve Nasrettin Hoca'nın içinde yer aldığı oyunlar ve etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İstanbul'daki fuar kapsamında 12 Mart'ta Hüsrev Subaşı, 13 Mart'ta Murat Mücahit Yentür ve Savaş Barkçin, 14 Mart'ta Yusuf Dursun, Hatice Kübra Tongar, Halil İbrahim İzgi ve Süleyman Dilmen, 15 Mart'ta Saliha Erdim, Muhammed Emin Yıldırım, Tufan Gündüz ve Ali Emre, 16 Mart'ta İhsan Süreyya Sırma, Nurettin Yıldız, Necmi Atik ve Vahdettin İnce, 17 Mart'ta Şaban Sağlık ve Ahmet Efe, 18 Mart'ta Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, sanatçı Ahmet Özhan ve Dursun Ali Tökel, 19 Mart'ta Zeki Bulduk, 20 Mart'ta Safiye Önal, 21 Mart'ta Muhammed Yazıcı, Ahmet Emin Dağ ve Merve Safa Likoğlu, 22 Mart'ta Naima Erkovan, Nehir Aydın Gökduman ve Adem Özköse, 23 Mart'ta ise Taha Kılınç ile Süleyman Ragıp Yazıcılar söyleşi gerçekleştirecek.

Fuar, 23 Mart'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ederken, etkinlik programına ve içeriklere "@tdvfuarlari" sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.