İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Projeler Sergisi - Son Dakika
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Projeler Sergisi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Birimi koordinesinde düzenlenen 'Motiflerin ve Desenlerin Dünyası' temalı sergi ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde yürütülen projelerin tanıtıldığı 'Projeler Sergisi' açıldı.

07.08.2024 12:56
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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Birimi koordinesinde düzenlenen "Motiflerin ve Desenlerin Dünyası" temalı sergi ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde yürütülen projelerin tanıtıldığı "Projeler Sergisi" açıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Fatih'teki binasında gerçekleştirilen sergilerin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, sergiye destek veren tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim'in Türkiye'nin en dinamik kurumlarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"İstanbul'un da aynı şekilde en dinamik kurumlarından bir tanesi. Her mahallede, her sokakta, mutlaka ya yaşayan bir öğretmenimiz var ya bir okulumuz var. Okullarımız, öğretmenlerimiz hemen hemen her aileye doğrudan ya da dolaylı olarak dokunuyorlar. Dolayısıyla da Milli Eğitim'in yaptığı aktiviteler, etkinlikler, güzel işler hayatın her alanında vatandaşlarımızın kendilerinde, çocuklarında çok önemli etkiler bırakıyor."

Gül, yapılan her etkinliğin çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "İster okulda olsun, ister okul dışında olsun bizim halk eğitimlerde 7'den 70'e verdiğimiz eğitimler, mesleki eğitimi güçlendirdiği gibi vatandaşlarımızın sosyalleşmesi, eğitim çağında kaçırdığı fırsatları sonradan dönüp tekrardan telafi etmesi açısından çok kıymetli." dedi.

Fırsat buldukça aktivitelere katılmaya çalıştıklarını belirten Gül, "Bu azminiz muhafaza edildiği müddetçe sizlerle birlikte İstanbul'umuza çok daha iyi hizmetleri vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

"Öğretmenlerimizin gelişimleri için birçok alanda atölyeler oluşturduk"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de öğretmen arkadaşlarının destekleriyle çok farklı projelere imza attıklarını söyledi.

Yentür, öğretmenlerin 3 ay tatili var gibi bir efsanenin halk arasında dolaştığını ancak öğretmenlerin 60 günlük bir yaz tatili dönemi olduğunu vurguladı.

Yaz tatili döneminde de yaz atölyeleri açtıklarını kaydeden Yentür, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve kişisel gelişimleri için birçok alanda atölyeler oluşturduk. Bakanımızın öncülüğünde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde değişen müfredatın sahada iyi anlaşılır ve uygulanabilir olması için atölyelerimiz oluştu. İlk başlangıçta biraz endişelerimiz vardı ama gördük ki öğretmen arkadaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Binin üzerinde öğretmen arkadaşımızın katılımıyla temmuzun başından itibaren bu atölyeler aktif bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da tatilini geçiren öğretmenlere de bu imkanı sunduklarını kaydeden Yentür, farklı illerden öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sunduklarını aktardı.

Yentür, Milli Eğitim'in diğer kamu kurumlarından farkını ortaya koymak, yapılan etkinlikleri, projeleri veliler, öğretmenler ve halkla paylaşmak adına sergilediklerini dile getirdi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda finale yükselen Sancaktepe Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğretmeni olan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'na da başarılar dileyen Yentür, "İnşallah finalde İtalyan rakibini yenerek cuma günü şanlı bayrağımızı dalgalandıracak." dedi.

Sergilerin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Milli Eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve katılımcılar kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali Gül'e, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yazılarından derlenerek hazırlanan "İnsanlığın Kalbi Filistin" kitabı hediye edildi.

Yaklaşık 150 parça eserin sergilendiği 2 sergi, 23 Ağustos'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Projeler Sergisi - Son Dakika

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