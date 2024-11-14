İstanbul Kariyer Fuarı Açıldı

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Fatih'te, kariyer hedeflerini şekillendirmek isteyen nitelikli gençler ile özel sektör firmalarını buluşturan "3. İstanbul Kariyer Fuarı" törenle açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu Kariyer Fuarı'nın çok önemli olduğunu söyledi.

Gençlere fırsatlar sunmaya devam edeceklerini belirten İmamoğlu, "Kariyer Fuarı'nda 157 firma yer alıyor. Firmalarımız vızır vızır çalışıyor, bu beni gururlandırıyor. İnşallah iki gün boyunca gerçekleşecek mülakatlardan çok güzel sonuçlarla çıkacağız." dedi.

Fuarın gençlere sadece iş değil, aynı zamanda staj ve nitelikli istihdam olanakları da sunduğunu dile getiren İmamoğlu, "Burada Türkiye'nin gurur duyduğu firmalar ve kurumlar var. Her bir tabelada tanıdığınız, bildiğiniz önemli isimler. Bu süreçte gençlerimiz, kendilerine uygun iş ve staj imkanları bulacak ve gelecek projeksiyonlarını oluşturacak." diye konuştu.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teknolojiye açık yeni endüstrilerde, gençler için riskler de var, fırsatlar da. Gençlerin teknolojiye ayak uydurup iyi işlere ve kazançlı süreçlere ulaşmalarını sağlamak bizim için çok önemli. Fakat uyum sağlayamayan gençler, iş kaybetme ya da düşük ücret riskiyle karşı karşıya. Bu büyük bir mutsuzluk yaratır."

Türkiye'nin genç nüfustan yeterince faydalanamadığını ileri süren İmamoğlu, "Ülkemiz, uzun yıllardır genç nüfus kavramından yeterince faydalanamadı. Şu anda o genç nüfus çizgisini kaybediyoruz; yavaş yavaş yaşlanan bir nüfus çizgisine doğru inişe geçiyoruz. Bu fırsatı kaçırırsak, sanayi devrimini kaçıran bir toplum olarak yüz yılı aşkın süredir verdiğimiz mücadelenin daha acısını önümüzdeki nesiller boyunca vermek zorunda kalırız." yorumunda bulundu.

İBB olarak gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımı için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen İmamoğlu, İBB'nin bölgesel istihdam ofislerinin 5 yılda 225 bin kişiye iş bulan bir kuruma dönüştüğünü anlattı.

Gençlere kariyer danışmanlığı sağlama noktasında da sorumluluk üstlendiklerine dikkati çeken İmamoğlu, "Sadece iş bulma değil, kariyer danışmanlığı yapıyoruz. Belki İstanbul'un bir köşesinde oturan bir gencimiz, böyle bir danışmanlığı alamayacak. İş başvurusu, CV hazırlama gibi konularda gençlerimize kaliteli, nitelikli bir danışmanlık veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Konser harcamaları

İmamoğlu, İBB nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin "Son günlerde konser harcamaları üzerinden gündem yaratma çabası içindeler." dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Teftiş edilmekten onur duyarız. Biz kamusal iş yapıyoruz. Bizi teftiş edin. Bizi denetleyin ama buradan teftiş eden akla, denetleyen akla diyorum ki; alın Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nu ya da Mansur Yavaş'ı ne kadar denetlediniz? Türkiye'deki bütün kendi partinize ait belediyeleri 10 senede ne kadar denetlediniz? Hatta geçtiğimiz 10 seneyi de katın, bu 5 yıla eşitse görevi bırakacağım. Bak bu kadar ileri söylüyorum." ifadesini kullandı.

İmamoğlu, "Bu operasyon, hem medya üzerinden hem siyasi kurum ve kuruluşlar üzerinden ne yazık ki hepimizin kendimizi emanet ettiğimiz yargı üzerinden yapılıyor. Bunun adı net olarak söyleyeyim; bu düpedüz yargı tacizidir. Bizim üzerimize uygulanan bir tacizdir." diye konuştu.