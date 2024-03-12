İstanbul Lale Vakfı\'nda Üç Yeni Sergi

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Üç yeni sergi, nisanda Sarıyer'deki İstanbul Lale Vakfı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan'da küratörlüğünü Ali Bakova'nın üstlendiği "Tulipomania" sergisi ziyarete açılacak. Sergide, 55 tasarımcı ve sanatçının, yapay zeka, codeart, video enstalasyon ve mekana özel hazırlanan VR üretimlerinin de aralarında yer aldığı 200 eser görülebilecek. Can Akerson, Chiara de Rocchi ve Sıla Şehrazat Yücel'in eserleri de sergide ziyaret edilebilecek.

Eserlerindeki motiflerin farklılığı ve kendine özgü hammadde reçetesi ile tanınan seramik sanatçısı İsmail Yiğit'in 250'den fazla eserinin yer alacağı "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi 5-15 Haziran'da gezilebilecek. Yiğit, sergi için Türkiye'nin sembolü lale ile Japonya'nın sembolü sakura çiçeklerine yer verdiği özel bir koleksiyon hazırladı.

Atölyeler kurarak baskı resmi öğrenen ve üreten sanatçılara destek veren Süleyman Saim Tekcan'ın "Imoga'nın Ölümsüzleri" sergisi 16 Nisan-6 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Tekcan'in atölyelerinde üretim yapmış ve bugün hayatta olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner (Aloş), Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu'nun baskı resimleriyle fotoğrafları yer alıyor.