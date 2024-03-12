Üç yeni sergi, nisanda Sarıyer'deki İstanbul Lale Vakfı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 1-15 Nisan'da küratörlüğünü Ali Bakova'nın üstlendiği "Tulipomania" sergisi ziyarete açılacak. Sergide, 55 tasarımcı ve sanatçının, yapay zeka, codeart, video enstalasyon ve mekana özel hazırlanan VR üretimlerinin de aralarında yer aldığı 200 eser görülebilecek. Can Akerson, Chiara de Rocchi ve Sıla Şehrazat Yücel'in eserleri de sergide ziyaret edilebilecek.
Eserlerindeki motiflerin farklılığı ve kendine özgü hammadde reçetesi ile tanınan seramik sanatçısı İsmail Yiğit'in 250'den fazla eserinin yer alacağı "Lalenin Çini ile Dansı" sergisi 5-15 Haziran'da gezilebilecek. Yiğit, sergi için Türkiye'nin sembolü lale ile Japonya'nın sembolü sakura çiçeklerine yer verdiği özel bir koleksiyon hazırladı.
Atölyeler kurarak baskı resmi öğrenen ve üreten sanatçılara destek veren Süleyman Saim Tekcan'ın "Imoga'nın Ölümsüzleri" sergisi 16 Nisan-6 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.
Sergide, Tekcan'in atölyelerinde üretim yapmış ve bugün hayatta olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner (Aloş), Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu'nun baskı resimleriyle fotoğrafları yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Lale Vakfı'nda Üç Yeni Sergi - Son Dakika
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında çalışan kamyon şoförü, üzerine düşen mermer bloğu sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şoför, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Garanti BBVA Portföy'ün yeni Genel Müdürü, 24 yıldır Garanti BBVA bünyesinde farklı alanlarda yöneticilik görevlerinde bulunan Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu. Hülya Türkmen Keçecioğlu, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olup, Garanti BBVA'da satış, pazarlama, IT, müşteri deneyimi ve segment yönetimi gibi farklı alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Ayrıca MBA derecesine sahip olan Türkmen Keçecioğlu, Garanti BBVA Portföyde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapmaya devam edecektir.
Bakan Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-24' operasyonlarında 139 şüpheli yakalandığını açıkladı.
Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide Hacivat ve Karagöz oyunu da sahnelendi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Karagöz oyununun Osmanlı kültürünü ve İstanbul folklorunu yansıttığını belirtti. Sergi süresince her cumartesi ve pazar günü Karagöz oyunları sahnelenecek.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü, esnafın faaliyetlerini daha iyi yapabilecekleri fiziksel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Projelerini anlatan Tütüncü, trafik sorununu çözeceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini ve tarım-hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, ilçeye temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.
Afyonkarahisar Belediyesi, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanını mühürledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen kuyumcu dükkanına cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten men edildiği belirtildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hasta için ileri tetkik ve tedavi kararı alındı. Bölgenin ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopter talep edildi ve hasta, hastane yakınına inen helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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