Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olan İstanbul Modern, 11 ve 12 Nisan'da sanatseverleri ağırlayacak.
Müzeden yapılan açıklamaya göre sanatseverler, İstanbul Modern Koleksiyonu'ndan bir seçkinin yer aldığı "Yüzen Adalar", " Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı", "Zamansız Meraklar" ve "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergilerini ziyaret edebilecek.
Türkiye fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden Ozan Sağdıç'ın eserlerine yer verilen, "Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı" başlıklı sergi, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanırken aynı zamanda Türkiye'nin 1950'lerden itibaren sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutuyor.
Küratörlüğünü Merih Akoğul ve Demet Yıldız Dinçer'in üstlendiği sergide, 70 yıllık fotoğraf kariyeri süresince dönüşen Türkiye'yi pek çok açıdan kayıt altına alan Sağdıç'ın 127 fotoğrafı yer alıyor.
Dijital üretimler
Güncel teknolojiler ve dijital kültüre odaklanan "Zamansız Meraklar" sergisi, çalışmalarını Türkiye ve dünyanın farklı köşelerinde yürüten genç isimleri bir araya getiriyor.
Sergi, çeşitli coğrafyalar arasındaki sınırların nasıl esneklik kazandığını görünür kılarak, sanatçıların üretim alışkanlıklarındaki değişimler üzerine düşündürüyor. Küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci'nin yaptığı sergide, 16 sanatçının yapıtları yer alıyor.
İstanbul Modern'in ücretsiz olarak erişilebilen zemin katındaki kütüphanenin girişinde yer alan "Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergisi ise yeni müze binasının yapım hikayesini aktarıyor.
Boğaziçi ve Haliç'in buluştuğu özel bir konumda yer alan İstanbul Modern'in çatısını kaplayan yansıtma havuzu ise suyun üstündeki kent yansımasıyla denizi bütünleştirerek benzersiz bir seyir deneyimi sunuyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Modern, Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden açılıyor - Son Dakika
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