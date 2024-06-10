İstanbul Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın kış tarifesi sona eriyor. Yeniden düzenlenen yaz tarifesi ise 17 Haziran-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını yükseltme hedefiyle çalışmalarına devam eden Şehir Hatları, yaptığı yeni düzenlemelerle bazı hatlardaki sefer sayılarını arttırdı.

10.06.2024 12:23  Güncelleme: 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nın kış tarifesi sona eriyor. Yeniden düzenlenen yaz tarifesi ise 17 Haziran-8 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını yükseltme hedefiyle çalışmalarına devam eden Şehir Hatları, yaptığı yeni düzenlemelerle bazı hatlardaki sefer sayılarını arttırdı.

Şehir Hatları, 17 Haziran 2024 tarihinden itibaren yaz tarifesine geçiş yapıyor. 8 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olan yaz tarifesinde, yolcu yoğunlukları baz alınarak yapılan yeni düzenlemeler kapsamında bazı hatlardaki sefer sayılarında artış yapıldı.

Beşiktaş- Adalar Hattı'na 2023 yaz tarifesinden farklı olarak 2 sefer daha eklenirken, Ortaköy-Beşiktaş- Eminönü Hattı'na ise hafta sonu ve resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde iki sefer daha konuldu. Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Hattı'na 1 sefer, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı Hattı'na ise geçen yıldan farklı olarak Anadolu Kavağı-Poyraz ve Poyraz-Anadolu Kavağı olarak 2 sefer daha eklendi.

10 yeni hat açılmıştı

Şehir Hatları'nın deniz ulaşımının toplu ulaşımdaki payını arttırma hedefiyle 2019 yıl sonu ile 2023 arasında açtığı 10 yeni hat (Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Beykoz Sarıyer Hattı, Aşiyan- Üsküdar Hattı, Kadıköy- Haliç Hattı, Beşiktaş-Haliç Hattı, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş Hattı, Maltepe-Adalar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Çengelköy-Kabataş Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı) yaz tarifesinde de hizmet vermeye devam edecek.

Gece seferleri yaz boyu devam edecek

Yaz tarifesi boyunca Adalar Hattı da yoğun bir şekilde hizmette olacak. Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı Adalar Ring Hattı'nın yanı sıra Bostancı-Büyükada- Sedef Adası Hattı da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hizmette olacak. Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı'ndaki seferler de devam edecek. Bostancı-Adalar Ring Hattı'nda her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'nda ise cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde uygulanan gece seferleri de yaz boyunca devam edecek.

Mehtap gezileri sürecek

Şehir Hatları'nın bir yaz klasiği olan ve her cumartesi yapılan Mehtap Turları da yaz boyunca devam edecek. Mehtap Gezileri yine Bostancı-Kadıköy-Eminönü-Üsküdar-Beşiktaş-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı hattında yapılacak.

Ayrıca yaz-kış yapılmaya devam eden, İstanbul'un eşsiz güzelliklerini Şehir Hatları vapurlarıyla görme fırsatı sunan Boğaz Turları da hizmette olacak. Uzun Boğaz Turu ve Kısa Boğaz Turu olarak yapılan her iki tur günde bir kez yapılacak. Kısa Boğaz Turu, resmi tatil ve bayram günlerinde ise günde iki kez yapılacak.

Yaz tarifesi kitapçığına; tüm Şehir Hatları iskelelerinin yanı sıra; Şehir Hatları internet sitesi, mobil uygulaması ile sosyal medya hesaplarından ve Alo 153 Çözüm Merkezi'nden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Eylül, Ulaşım, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:18:50. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Şehir Hatları'nda yaz tarifesi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement