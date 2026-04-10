Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Uzun'dan Seçim Öncesi Vaadler

10.04.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. Nedim Uzun, 19 Nisan'daki seçimde yeşil pasaport, sağlıkta şiddet cezaları ve hekim birliği için mücadele edeceklerini açıkladı.

İstanbul Tabip Odası'nın 19 Nisan'da Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimi öncesi, Değişim Grubu'nun Başkan Adayı Uzm. Dr. Nedim Uzun değerlendirmelerde bulundu. Uzun, meslektaşlarının sorunlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, yeşil pasaport hakları için mücadele edeceklerini ve sağlık turizmi yapan dünyaca ünlü hekimlerin uluslararası kongrelere katılımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlıkta şiddet konusunda, hekimlere saldıranlara anında 180 bin lira idari para cezası uygulanması için mücadele edeceklerini vurgulayan Uzun, bu cezanın caydırıcı olacağını ve vatandaşların sağlık hakkını koruyacağını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da hekimlerin sosyalleşebileceği bir hekim evi oluşturmayı ve odanın bütün meslektaşları kucaklayan bir birlik sağlamasını vaat etti.

Uzun, seçimin 19 Nisan'da saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacağını hatırlatarak, tüm meslektaşlarına sandığa gelip oy kullanmaları ve odalarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Değişim Grubu olarak geçen seçimi 700 oyla kaybettiklerini belirten Uzun, sağlık okuryazarlığını artırarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi ve hekimlerin yükünü azaltmayı hedeflediklerini ekledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:59:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.