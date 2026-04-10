İstanbul Tabip Odası Başkan Adayı Uzun'dan Seçim Öncesi Vaadler

İstanbul Tabip Odası'nın 19 Nisan'da Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimi öncesi, Değişim Grubu'nun Başkan Adayı Uzm. Dr. Nedim Uzun değerlendirmelerde bulundu. Uzun, meslektaşlarının sorunlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, yeşil pasaport hakları için mücadele edeceklerini ve sağlık turizmi yapan dünyaca ünlü hekimlerin uluslararası kongrelere katılımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Sağlıkta şiddet konusunda, hekimlere saldıranlara anında 180 bin lira idari para cezası uygulanması için mücadele edeceklerini vurgulayan Uzun, bu cezanın caydırıcı olacağını ve vatandaşların sağlık hakkını koruyacağını ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da hekimlerin sosyalleşebileceği bir hekim evi oluşturmayı ve odanın bütün meslektaşları kucaklayan bir birlik sağlamasını vaat etti.

Uzun, seçimin 19 Nisan'da saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılacağını hatırlatarak, tüm meslektaşlarına sandığa gelip oy kullanmaları ve odalarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Değişim Grubu olarak geçen seçimi 700 oyla kaybettiklerini belirten Uzun, sağlık okuryazarlığını artırarak kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi ve hekimlerin yükünü azaltmayı hedeflediklerini ekledi.