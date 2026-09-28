İstanbul Valiliği, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyardı

İstanbul Valiliği, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, "Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.