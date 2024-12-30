İstanbul Valiliği'nden Yılbaşı Trafik ve Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika
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İstanbul Valiliği'nden Yılbaşı Trafik ve Güvenlik Tedbirleri

İstanbul Valiliği, 31 Aralık'ta oluşabilecek trafik yoğunluğu ve güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının saat 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıl öncesi alınacak önlemlerle 55 bin polisle sahada olacaklarını açıkladı.

30.12.2024 13:31
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İSTANBUL Valiliği, 31 Aralık'ta oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla 31 Aralık Salı günü yılbaşı nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle okul çıkışlarının 16.00'ya kadar tamamlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi/ özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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2- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ: YENİ YILDA 55 BİN POLİSİMİZLE SAHADAYIZ

Baran AKKAYA/İSTANBUL,- İSTANBUL Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da yapılan uygulamaları denetledi. Bazı vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, görevli polis memurlarından bilgi aldı. Yıldız, " "55 bin polisimiz ve güvenlik kuvvetimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için. Tabii 6 büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Geri kalan 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7 gün 24 saat esasına göre planladık bütün mensuplarımızla sahadayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. Saat 20.00'de başlayan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, ilgili şube müdürlükleriyle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüklerinin katılımıyla düzenlendi. Uygulamaları takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, denetimler hakkında bilgi aldı.

'EYÜPSULTAN VE GAZİOSMANPAŞA'DA UYGULAMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ'

Eyüpsultan'daki uygulama noktasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla bugün de Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerimizde sahadayız. Vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için, huzur ve güvenliği için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Uygulamalarımızda her ilçenin kendine özgü koşullarına ve suç oranlarına göre planlama yapıyoruz. Bugün de 392 ekip ve 754 personelimizle Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesi için suçla mücadelede fedakar meslektaşlarımızla sahadayız. Uygulamalarımızda bizlere destek olan kıymetli İstanbullu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRLERİMİZİ 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE PLANLADIK'

Denetimleri yerinde takip eden Emniyet Müdürü Selami Yıldız yeni yılda İstanbul'da alınacak güvenlik önelmleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu. Yıldız, "55 bin polisimiz ve güvenlik kuvvetimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için. Tabii 6 büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Geri kalan 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7 güjn 24 saat esasına göre planladık bütün mensuplarımızla sahadayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği'nden Yılbaşı Trafik ve Güvenlik Tedbirleri - Son Dakika

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