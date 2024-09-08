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(İSTANBUL)- İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ağırladı. İstanbul Valisi Davut Gül'ü Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri karşıladı. Başkan Balcıoğlu, kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı. Vali Gül, Başkan Balcıoğlu'nun seçildiği günden bu yana ilçedeki hizmetleri hakkında bilgi aldı. İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi'nin ortaklığıyla yürütülecek projelerin konuşulduğu ziyarette, Vali Gül, çalışmaları için Başkan Balcıoğlu'nu tebrik etti. Gül'e ziyareti için teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, Valilik'in desteğiyle daha yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.