İstanbul Valisi Davut Gül, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul'da da hissedildiğini, kentte şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.
Vali Gül, saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Gül, "AFAD verilerine göre, Çanakkale Yenice merkezli 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, İstanbul'dan da hissedilmiş olup, şimdiye kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi: İstanbul'da hissedilen depremde olumsuzluk tespit edilmedi - Son Dakika
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir çayevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nda 100 Proje' lansmanında, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, gerçekleştirilen ve planlanan projeleri anlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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