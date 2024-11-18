İstihdamda Tarihi Zirve

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye, işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamı 136 bin kişi artırdıklarını belirten Işıkhan, böylece istihdamı 32 milyon 734 bin kişiye, istihdam oranını ise yüzde 49,6 seviyesine yükselttiklerini vurguladı.

Bakan Işıkhan, işsiz sayısının aynı dönemde 20 bin kişi azalarak, 3 milyon 106 bin kişiye gerilediğine ve işsizlik oranının yüzde 8,7 ile tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz 116 bin kişilik artış, attığımız adımların doğru olduğunu kanıtlıyor. 35 milyon 840 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Ekonomi politikalarımız istihdam oluşturmayı güçlü bir şekilde sürdürüyor. İş gücüne katılım ve istihdam oranında çeyreklik bazda tarihi zirveye, işsizlik oranında ise son 11 yılın en düşük seviyesine ulaştık.

Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, istihdam oranımızda 1,2 puan, iş gücü katılma oranımızda ise 1 puan artış kaydettik. OVP hedeflerimiz doğrultusunda, istihdam olanaklarını artıracak, işsizliği azaltacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyecek adımlarımızı kararlılıkla uygulayacağız."