İsveç Bakanı Dousa'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
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İsveç Bakanı Dousa'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

İsveç Bakanı Dousa\'dan İsrail\'e Yaptırım Çağrısı
31.07.2025 11:13
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İsveç Bakanı Dousa, İsrail'in Gazze'deki insani krizine karşı yaptırımlar önerdi.

İsveç Uluslararası Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Benjamin Dousa, İsrail'in Gazze'de insani yardım ambargosuna işaret ederek İsrail'in aşırı sağcı bakanlarına yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

İsveç Uluslararası Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Dousa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım, saldırılar ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma nedeniyle bölgedeki açlık ile Avrupa Birliği'nin (AB) atması gereken adımlar hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dousa, AB olarak Gazze için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek "İsveç hükümeti, İsrail hükümetine daha fazla baskı yapılmasını düşünüyor. Örneğin, aşırı sağcı İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması, İsrail ile mevcut durumda olan ortaklık anlaşmalarını gözden geçirmek gibi adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

Dousa, AB ülkeleri arasında İsrail'e baskı yapmak isteyen ülkelerin az olduğuna işaret ederek "Çok daha fazlasını yapabiliriz ama AB'de sayıca biraz azız. AB'de İsveç hükümetinin İsrail'e yapmak istediği baskıyı destekleyen 5-6 ülke var. Ancak farkındalık oluşturmak için daha çok ülkeyi İsveç'i desteklemeye ikna edebiliriz." dedi.

İsveç hükümeti olarak Gazze'ye daha çok yardım ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını kaydeden Dousa, "Çünkü (İsrail-Filistin) savaşın başlamasından bu yana en kötü insani kriz. İsveç hükümeti olarak Gazze'ye olan insani desteğimizi bir önceki dönemde 400 milyon kron seviyesindeyken 800 milyon kron seviyesine yükselttik. Şu anda başka bir AB ülkesi Gazze'ye İsveç'ten daha fazla yardım ayırmış değil." diye konuştu.

Dousa, İsveç ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere de değinerek "AB ile Türkiye arasında 10 yıl önceye dayanan bir ticari ortaklık anlaşması var. Birçok Türk şirketi başta İsveç olmak üzere AB ülkelerine ticaret yapıyor. Birçok İsveçli şirkette Türkiye'ye ihracat yapıyor. İsveç'in en büyük şirketlerinin bazıları Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. " değerlendirmesinde bulundu.

??İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 228 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1239'a, yaralıların sayısı da 8 bin 152'ye çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Ticaret Bakanı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Bakanı Dousa'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

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