İsveç'te aranan zanlı Adana'da yakalandı - Son Dakika
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İsveç'te aranan zanlı Adana'da yakalandı

İsveç\'te aranan zanlı Adana\'da yakalandı

İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı zanlı, Adana'da yakalandı. Adana'da gerçekleştirilen denetim sırasında şüpheli bir otomobil durduruldu ve araçta çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu. Araştırmalar sonucunda zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili arandığı ve aynı zamanda bir uyuşturucu çetesini yönettiği ortaya çıktı. İsmail A. adlı zanlı adliyeye sevk edilirken, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.05.2024 10:27
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İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le aranan Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı zanlı, Adana'da yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili takibe alıp durdurdu.

Araçta, çelik yelek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 12 mermi ele geçirildi.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Ahmet Y. ile yanında yolculuk eden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişi gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, kimliği bulunmayan kişinin Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İsmail A. olduğu, zanlının İsveç'te bir cinayetle ilgili Interpol tarafından "kırmızı bülten"le arandığı belirlendi.

Öte yandan, İsmail A'nın İsveç'te bir uyuşturucu çetesini yönettiği, bu konuda anlaşmazlığa düştüğü başka bir grupla husumet yaşadığı ve İsveç'teki annesinin bu grubun saldırısı sonucu öldüğü iddia edildi. İki grup arasında İstanbul Sarıyer'de 15 Eylül 2023'te yaşanan çatışmada olayla ilgisi olmayan yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı, 17 Mart'ta ise bir kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail A, nöbetçi hakimlikçe 20 bin lira kefaletle, araç sürücüsü Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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