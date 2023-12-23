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İsveç'te İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi - Son Dakika
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İsveç'te İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi

İsveç'te sosyal medya aracılığıyla örgütlenen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Göstericiler, saldırıların savaş suçu kabul edilmesini ve Gazze'ye saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. Ayrıca İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün istifasını istedi.

İsveç\'te İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin\'e Destek Gösterisi
23.12.2023 - 17:53,
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İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sosyal medya aracılığıyla örgütlenen göstericiler, başkent Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği'nin önünde bir araya geldi.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Göstericiler, ayrıca İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün istifasını istedi.

Kaynak: AA
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