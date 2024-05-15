İsveç'te İsrail'e Destek Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsveç'te İsrail'e Destek Protesto Edildi

İsveç\'te İsrail\'e Destek Protesto Edildi

Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsveç hükümetini İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto etti. Göstericiler, Gazze'deki soykırımın son bulmasını ve İsrail'e verilen desteğin geri çekilmesini istedi. Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, İsrail hükümetinin uluslararası hukuk ihlallerinden dolayı Lahey'de yargılanması gerektiğini belirtti.

15.05.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler öncülüğünde toplanan bir grup aktivist, İsveç hükümetini İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto etti.

Parlamento önünde toplanan grup, " Gazze'de soykırım son bulsun", "İşgale Hayır" ve "Özgür Filistin" pankartları açtı.

Daha sonra Parlamento önünden yürüyüşe geçen göstericiler, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteği geri çekmesini istedi.

İsrail hükümeti Lahey'de yargılanmalı

Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bugünün Nekbe'nin yıl dönümü olduğunu anımsatan Feiler, "Büyük Nekbe'nin başlamasının üzerinden 76 yıl geçti ve hala devam ediyor. Bu nedenle bu korkunç yıl dönümünü, 76 yıllık mülksüzleştirmeyi ve ölümleri, daha iyi bir gelecek umuduyla anmak için bir tür sessiz yürüyüş yapmak için toplandık." dedi.

Feiler, mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Birlikte mücadele ediyoruz. Yahudi, Müslüman, Hıristiyan ya da inançsız olmamız fark etmez. Bu insan hakları ve uluslararası hukukla ilgili. Hepimiz bunun için mücadele etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerinden sorumlu olan İsrail hükümetinin Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiğini dile getiren Feiler, "(İsrail hükümeti üyelerinin), Slobodan Milosevic ve Radovan Karadzic'in konulduğu hapiste yaşamları sona ermeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Stockholm, İsrail, Gazze, İsveç, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te İsrail'e Destek Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Torunu, kızını öldürüp, kendisinin de boğazını kesmişti! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:50:58. #1.13#
SON DAKİKA: İsveç'te İsrail'e Destek Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement