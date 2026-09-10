İsviçre'de 2026 yazı en sıcak dönem oldu, kuraklık Ren Nehri'ni vurdu - Son Dakika
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İsviçre'de 2026 yazı en sıcak dönem oldu, kuraklık Ren Nehri'ni vurdu

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MeteoSwiss, 2026 yazının kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak yaz dönemi olduğunu açıkladı. Yaz sıcaklık ortalaması 2003 rekorunu 0,4 derece aşarken, yağışların normalin yüzde 61'inde kalması kuraklığa yol açtı, Ren Nehri'ndeki ulaşım ciddi şekilde engellendi.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi (MeteoSwiss), ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 2026 yazının kayıtların tutulmaya başlandığından bu yana "en sıcak yaz dönemi" olduğunu açıkladı.

MeteoSwiss, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasına ilişkin yeni rapor yayımladı.

Raporda, "2026 yazı, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak yaz dönemi oldu. Yaz dönemi sıcaklık ortalaması 2003'te kırılan önceki rekoru 0,4 derece aştı. Haziran, temmuz ve ağustos için ulusal ortalama sıcaklık 17,2 derece oldu." ifadesi yer aldı.

Yaz dönemi boyunca çok sayıda yeni yerel sıcaklık rekorunun kayda geçtiğine işaret edilen raporda, 30 Temmuz'da Basel-Binningen istasyonundaki termometrelerin 39,7 dereceye ulaşarak Alpler'in kuzey tarafı için önceki rekorları aştığı bildirildi.

Raporda, toplamda 30 izleme istasyonunun mutlak maksimum sıcaklıklarını kaydettiğine dikkat çekildi.

Yoğun sıcak hava dalgalarının aşırı kuraklığa neden olduğuna işaret edilen raporda, "Nisan-ağustos dönemi, 1901'den bu yana en kurak ve en sıcak dönem oldu. Ülke genelindeki yağış miktarı normalin yalnızca yüzde 61'ine ulaştı. Yağmur eksikliği su yollarını, ormanları ve tarımı etkiledi." değerlendirmesine yer verildi.

"Kuraklık, orman yangınları riskini artırarak Ren Nehri'ndeki ulaşımı ciddi şekilde engelledi"

Raporda, yüksek hava sıcaklıkları ve düşük su seviyelerinin, izleme istasyonlarının yaklaşık yüzde 60'ında su sıcaklıklarının rekor seviyelere yükselmesine neden olduğu kaydedilerek, 14 Temmuz'da Bern'deki Aare Nehri'nin sıcaklığının 24,8 dereceye ulaştığı belirtildi.

Yaşanan kuraklık ve aşırı sıcak hava dalgalarının sonuçlarının çok geniş kapsamlı olduğuna vurgu yapılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İsviçre Balıkçılık Birliği balıkların hayatta kalma zorluklarını bildirirken, Çiftçiler Birliği yem kıtlığı ve ürün kayıplarını dile getirdi. Kuraklık, orman yangınları riskini artırarak Ren Nehri'ndeki ulaşımı ciddi şekilde engelledi."

Raporda, yaz döneminde ayrıca rekor sayıda tropikal gün ve gece yaşandığına işaret edilerek, "Birçok yerde, özellikle Alpler'in kuzeyinde, önceki rekorlara göre 30 derecenin üzerinde seyreden gün sayısı 2 haftaya kadar daha fazla oldu. Locarno-Monti'de 50 tropikal gece kaydedildi, bu da 2003'e göre 8 gece daha fazla demek. Bunun da halk sağlığı üzerindeki sonuçları ciddi oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsviçre'de 2026 yazı en sıcak dönem oldu, kuraklık Ren Nehri'ni vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'de 2026 yazı en sıcak dönem oldu, kuraklık Ren Nehri'ni vurdu - Son Dakika
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