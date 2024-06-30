İsviçre'de Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsviçre'de Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 1 Kayıp

İsviçre'nin Valais ve Ticino kantonlarında yaşanan şiddetli yağış ve karların erimesi sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu. Bölgede bulunan köprüler su altında kaldı ve birçok bina ile araç zarar gördü. İklim değişikliğinin etkisiyle olağanüstü seller ve ölümcül heyelanlar İsviçre Alpleri'nde sıkça yaşanmaktadır.

30.06.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'nin güneyindeki Valais ve Ticino kantonlarında yaşanan sel ve heyelanlarda 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayboldu.

Valais ve Ticino'da hafta sonu boyunca yaşanan şiddetli yağış ve karların erimesi heyelan ve sellere neden oldu.

Ticino'daki Maggia Vadisi'nde meydana gelen heyelan ile ilgili yazılı açıklama yapan kanton polisi, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamada, vadideki bir köprünün su altında kaldığı, buradaki bir kamp alanında bulunan kişilerin helikopterle tahliye edildiği ifade edildi.

Bölgede yerel bir futbol turnuvası için bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceği aktarıldı.

Valais kantonu da şiddetli fırtınalardan etkilenirken, polis, Saas-Grund bölgesinde daha önce kayıp olduğu bildirilen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Her iki kantonda da yaşanan aşırı doğa olayı nedeniyle binalar ve araçların zarar gördüğü kaydedildi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, yaşananlara ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şiddetli fırtınanın İsviçre'nin birçok bölgesinde büyük hasara neden olduğunu ve Ticino'da insanların kaybolduğunu bildirdi.

Amherd, "Durum gerginliğini koruyor. Lütfen kendinize dikkat edin ve yetkililerin talimatlarına uyun." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin neden olduğu şiddetli yağışlar ve karların erimesi, İsviçre Alplerinin bazı kısımlarında olağanüstü sellere ve ölümcül heyelanlara neden oluyor.

Kaynak: AA

İsviçre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:17 Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor Berber, kuaför ve güzellik salonlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor
08:15 Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı’nı dağıtırım Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a partner değiştirmeyi teklif edersem Cumhur İttifakı'nı dağıtırım
02:29 Yangın yerine dönen Kayseri’de güvenlik önlemleri artırıldı Vali Gökmen Çiçek’ten önemli çağrı Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı
22:53 Kayseri’de mide bulandıran olay Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi Kayseri'de mide bulandıran olay! Suriye uyruklu kişi küçük çocuğu taciz etti, öfkeli kalabalık iş yerlerini ateşe verdi
09:59 Ayşe Ateş’ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım Ayşe Ateş'ten ilk duruşmaya saatler kala dikkat çeken paylaşım
09:11 Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul’a geliyor Michy Batshuayi, Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor
09:03 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar’dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım 18 yıldır yönettiği Arka Sokaklar'dan ayrılan yönetmen Orhan Oğuz konuştu: Diziyi ben bırakmadım
09:02 Sürprize izin vermediler İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı Sürprize izin vermediler! İspanya güle oynaya çeyrek finale çıktı
08:43 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez’e kaptırdı 20 gün önce boşanan oyuncu Rüştü Onur Atilla, gönlünü şarkıcı Nez'e kaptırdı
08:40 Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı
00:03 Kayseri’deki taciz olayının ardından MHP’li Özdemir’den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz Kayseri'deki taciz olayının ardından MHP'li Özdemir'den çarpıcı çıkış: Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri MHP olarak beklentimiz
23:09 Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı 9 gün sonra acı haber geldi Boşandığı eşini çocuğunun gözü önünde bıçakladı! 9 gün sonra acı haber geldi
21:19 Muğla’da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu Muğla'da Suriyeli anne ve iki çocuğu gölette boğuldu
21:08 Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3’üne mezar oldu Ağaca çarpan otomobil 4 kişilik ailenin 3'üne mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 09:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: İsviçre'de Sel ve Heyelan: 4 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement