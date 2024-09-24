İsviçre'den BM'ye Ateşkes Çağrısı

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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin özellikle Gazze ve Sudan için ateşkes kararları almasını sağlamaya güçlü şekilde kararlı olduklarını belirtti.

Amherd, BM 79. Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

"Birçok ülke gibi biz de dünya çapında artan gerginliklerin ve yeni çatışmaların ortaya çıkışını endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullanan Amherd, ciddi insan hakları ihlallerinin artmasına ve uluslararası olarak tanınan sınırlara karşı açıkça büyüyen bir saygısızlığa tanık olduklarını belirtti.

Amherd, savaşlar, felaketler, çevreye verilen zararlar ve teknolojik gelişmelerin getirdiği fırsat ve riskler gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını belirterek, bu sorunların çözümünde BM'nin oynayacağı önemli role işaret etti.

Ülkelerin birlikte çalışarak sorunların üstesinden gelebileceğini kaydeden Amherd, "Dünyamızın bloklara bölünmesine izin vermemeliyiz. Dünyanın tüm büyük bölgeleriyle, karşılıklı çıkarımıza olan ve herkes tarafından saygı duyulan ilkeler konusunda müzakere etme isteğimizi göstermeliyiz. Bu her zaman uluslararası hukuk tarafından desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Amherd, Myanmar, Ukrayna, Sudan ve Orta Doğu'da birçok ülkede uluslararası insancıl hukukun ihlallerine tanık olduklarını da söyleyerek, "İsviçre, BM Güvenlik Konseyi'nin özellikle Gazze ve Sudan için ateşkes kararları almasını sağlamaya güçlü şekilde kararlı. Bu kararlar acilen uygulanmalı ve saygı görmeli." ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda sivil halkın korunmasının önemine işaret eden Amherd, "Barış, sivilleri korumak için en iyi yoldur ve her zaman öyle olacaktır. Bu nedenle İsviçre, sivil ve askeri barış inşasına kendini adamış bir ülkedir." diye konuştu.