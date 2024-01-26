İtalya Başbakanı Afrika liderleriyle telefon görüşmesi yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birer telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roma'da 29 Ocak'ta düzenlenecek İtalya- Afrika Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen bu temasların, İtalya'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerinin yeniden başlatılması ve ülkenin Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olarak tanımlanan Mattei Planı'nın ortak geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunmak için fırsat olduğu belirtildi.

Telefon görüşmelerinde, Afrikalı liderlerle bazı ikili konuların ve Orta Doğu'daki krize dair son gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, hem Cezayir hem Mısır liderinin, Başbakan Meloni ile yakında görüşme umudunu dile getirdikleri kaydedildi.

İtalya'nın ev sahipliğinde 29 Ocak Pazartesi günü Roma'daki Senato binasında, çok sayıda Afrikalı lider ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirve düzenlenecek.