 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İtalya Başbakanı Afrika liderleriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Başbakanı Afrika liderleriyle telefon görüşmesi yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeler, İtalya'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerinin yeniden başlatılması ve ülkenin Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olan Mattei Planı'nın ortak geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunmak için yapıldı. Ayrıca, görüşmelerde ikili konular ve Orta Doğu'daki kriz de ele alındı.

İtalya Başbakanı Afrika liderleriyle telefon görüşmesi yaptı
26.01.2024 - 21:27,
Abone Ol

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile birer telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roma'da 29 Ocak'ta düzenlenecek İtalya- Afrika Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen bu temasların, İtalya'nın Afrika kıtasıyla ilişkilerinin yeniden başlatılması ve ülkenin Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olarak tanımlanan Mattei Planı'nın ortak geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunmak için fırsat olduğu belirtildi.

Telefon görüşmelerinde, Afrikalı liderlerle bazı ikili konuların ve Orta Doğu'daki krize dair son gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, hem Cezayir hem Mısır liderinin, Başbakan Meloni ile yakında görüşme umudunu dile getirdikleri kaydedildi.

İtalya'nın ev sahipliğinde 29 Ocak Pazartesi günü Roma'daki Senato binasında, çok sayıda Afrikalı lider ile uluslararası kuruluşların temsilcilerinin de katılımıyla "İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirve düzenlenecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cep Telefonu, Cezayir, Afrika, İtalya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Afrika liderleriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullunun kanayan yarasına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullunun kanayan yarasına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbullunun kanayan yarasına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:48:04. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Afrika liderleriyle telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement