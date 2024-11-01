İtalya'da Siber Casusluk Skandalı - Son Dakika
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İtalya'da Siber Casusluk Skandalı

Eski polis memurunun karıştığı skandalda, özel bilgiler gizli servislere satıldı.

01.11.2024 01:16
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İtalya'da geçen hafta ortaya çıkarılan, eski bir polis memurunun da karıştığı siber casusluk skandalında, bazı ünlü firma ve isimlere ilişkin özel bilgilerin, İsrail ve Vatikan gibi başka ülkelerin gizli servislerine para karşılığında satılmış olabileceği belirtildi.

Ülkede geçen hafta gündeme gelen, bazı ünlülerle ilgili özel bilgilerin bir siber casusluk çetesi tarafından ele geçirildiğine ilişkin Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın yankıları sürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bir dönem üst düzey yetkilere sahip olması sebebiyle "süper polis" olarak anılan eski polis Carmine Gallo ile Milano Fuar Vakfı Başkanı Enrico Pazzali'nin başlıca şüpheliler arasında yer aldığı soruşturmada, bazı bakanlıkların ve emniyetin sunucularına sızılması suretiyle ele geçirilen birtakım bilgilerin gizli servislere sızdırılmış olabileceği ifade edildi.

Gallo ve Pazzali'nin, bu bilgileri, özel şirketleri "Equalize" üzerinden milyonlarca avro karşılığında İsrail ve Vatikan gibi başka ülkelerin gizli servislerine sattıkları ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden olan ve elinde 15 terebayta denk 800 bin veri olduğu iddia edilen Nunzio Samuele Calamucci'nin bazı dinleme kayıtlarında, " (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sağ kolu (...) Kilise bunu istiyor (...) Kilise'ye Rusya'ya karşı yardım edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Gelecek yıl için bize bir şeyler verecek mi?" "Gallo, bize para öderse... her zaman bedava!" ifadelerini kullandığı basına yansıdı.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma çerçevesinde sorgulanan eski polis memuru Marco Malerba, ifadesinde, halihazırda ev hapsinde tutulan başlıca şüphelilerden eski amiri Carmine Gallo'ya "bir dönem amiri olduğu için hayır diyemeyeceğini" belirterek, devletin veri tabanına erişim sağlayıp istediği bilgileri eski amirine verdiğini kabul etti.

Haberlerde, siber casuslukla ele geçirilen bilgilerin, İtalyan enerji firması ENI'den Mediolanum Bankası ve Barilla'ya kadar büyük pek çok firmanın yanı sıra Marcell Jacobs gibi ünlü sporculara ve bazı siyasilere ilişkin olabileceği ifade edildi.

Söz konusu casusluk şebekesinin, ele geçirdiği bu bilgileri, bazı iş dinamiklerini ve kamu prosedürlerini etkilemede kullanma amacı taşıdığı veya gizli servislere para karşılığında sattığı kaydedildi.

Bu arada, Başbakan Giorgia Meloni, dün akşam RAI kanalında katıldığı programda, ülkede son dönemde farklı savcılıklarca yürütülen siber casusluk soruşturmalarına ilişkin, "İtalya'da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor." dedi.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, soruşturmaya dair daha önce yaptığı açıklamada, gizli veriler için "devasa ve endişe verici bir pazar ortaya çıkardığını" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da Siber Casusluk Skandalı - Son Dakika

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