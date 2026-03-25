İtalya'da Turizm Bakanı Santanche İstifa Etti

25.03.2026 21:59
Referandum yenilgisinin ardından Başbakan Meloni, Santanche'den istifa talep etti, Bakan görevini bıraktı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin referandum yenilgisinin ardından dün istifasını istediği Turizm Bakanı Daniela Santanche, bugün görevi bıraktığını bildirdi.

Ülkede 22-23 Mart'ta yapılan yargı reformuna yönelik referandumu kaybeden Meloni hükümetinde, yenilginin yarattığı sarsıntılar devam ediyor.

Başbakan Meloni tarafından, haklarındaki farklı suçlamalar ve tartışmalar sebebiyle referandumu kaybettiren unsurlar arasında görülen Adalet Bakan Yardımcısı Andrea Delmastro ve Adalet Bakanı Özel Kalem Müdürü Giusi Bartolozzi'nin dün akşam istifa etmelerinin ardından, Başbakanlık açıklamasıyla bu iki isim gibi görevini bırakmaya çağrılan Turizm Bakanı Santanche de kendisinden beklenen adımı yaklaşık 24 saat sonra attı.

Kendisine ait yayıncılık şirketi üzerinden 2020-2021 döneminde yolsuzluk ve dolandırıcılık yaptığı suçlamalarıyla soruşturma geçiren ve kamuoyunda tartışılan bir isim olan Santanche, Başbakan Meloni'ye bir mektup yazarak, bakanlık görevinden istifasını açıkladı.

Santanche, mektubunda, "Sevgili Giorgia, resmi olarak temenni ettiğin üzere bana emanet ettiğin bakanlık görevinden istifamı sunuyorum. Bu görevi elimden gelenin en iyisini yaparak ve hiçbir olumsuzluk yaratmadan yürüttüğüme inanıyorum. Senden gelen talebe 'itaat ediyorum' demekte hiçbir zorluk görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Santanche, mektubunda, adli sicilinin temiz olduğunu ve bakanlık görevinin bu şekilde sonuçlanmasından dolayı biraz burukluk hissettiğini belirtti.

Başbakan Meloni'nin, dün akşam teamüllerin dışına çıkarak resmi bir basın açıklamasıyla istifasını istediği Santanche, sabah saatlerinde normal bir şekilde bakanlığa gelmiş ve istifa sorularına yanıt vermemişti.

Basında çıkan haberlerde, istifaya direnen Santanche'ye, bugün de gün boyu hem başbakanlık hem de parti kaynaklarından istifa baskısı geldiği ifade edildi.

Bu arada, Santanche'nin durumu dolayısıyla muhalefetteki sol partiler de bugün birleşerek, parlamentonun her iki kanadında da Başbakan'ın istifasını istediği Turizm Bakanı hakkında gelecek hafta görüşülmek üzere güvensizlik oyu önergesi vermişti.

Santanche'nin istifa haberi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerince alkışlarla karşılandı.

Santanche'nin istifasıyla, referandum yenilgisinin ardından Meloni hükümetinden istifa edenlerin sayısı 3'e çıktı.

Diğer yandan, Eylül 2024'te özel hayatındaki bazı skandallar dolayısıyla istifa eden Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano'dan sonra Turizm Bakanı Santanche, Ekim 2022'den bu yana iktidarda olan Meloni hükümetinde istifa etmek durumunda kalan ikinci bakan oldu.

Meloni'nin referandum yenilgisi

Meloni hükümetinin, siyasallaştığı gerekçesiyle eleştirdiği yargı sistemini yeniden yapılandırmak için hazırladığı, yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformuna yönelik anayasa değişikliği referandumu 22-23 Mart'ta yapılmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 51,4 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu referandumda katılım oranı yüzde 58,9 olarak kaydedilmiş ve seçmenlerin yüzde 53,7'si "Hayır" oyu vererek yargı reformunu reddetmişti.

Bu sonuç, 3 seneyi aşkın süredir ülkeyi yöneten Başbakan Meloni ve hükümeti için "ilk ciddi yenilgi" olarak yorumlanmıştı.

Kaynak: AA

