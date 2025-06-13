İtalya'dan İran'a Gerilim Uyarısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye, İsrail ile "askeri gerilimi tırmandırmama" çağrısı yaptığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a bu sabaha karşı düzenlediği saldırının ardından Tajani'nin, Erakçi başta olmak üzere konunun muhataplarıyla telefon görüşmelerinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Tajani'nin Erakçi ile görüşmesinde "İsrail ile olan çatışmada İran'ı askeri gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya davet ettiği ve böyle bir sürecin tüm bölge, özellikle de doğrudan taraf olan ülkeler açısından son derece tehlikeli olacağını belirttiği" aktarıldı.

Tajani'nin İranlı mevkidaşına, "En kısa sürede müzakere ve diplomasiye geri dönmeliyiz." dediği ve bu mesajı, sabah saatlerinde görüştüğü İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a da verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakan Tajani'nin ayrıca, sabah Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile birer telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 329 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Tebriz'deki saldırılarda da şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Tahran dahil olmak üzere saldırılar aralıklarla devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.