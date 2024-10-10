İtalya'dan İsrail'e Protesto - Son Dakika
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İtalya'dan İsrail'e Protesto

İtalya, UNIFIL konusundaki saldırılar nedeniyle İsrail'e resmi protestoda bulundu.

10.10.2024 19:17
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İtalya hükümeti, İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), İsrail ordusu tarafından hedef alınması nedeniyle İsrail hükümetini resmen protesto ederek, yaşananların "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'da UNIFIL'in bir gözlem kulesini hedef alması ve 2 barış gücü askerinin yaralanması, BM gücünde 1000 kadar askeri bulunan İtalya'nın tepkisini çekti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni'nin bugün UNIFIL misyonunun batı sektöründen sorumlu komutan İtalyan General Stefano Messina ile telefonda görüştüğü ve Lübnan'daki İtalyan birliğinin durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun açtığı ateşle iki İtalyan üs noktasının vurulduğu bilgisi yer aldı ve şu ifadeler kullanıldı:

"İtalyan hükümeti, İsrail makamlarına resmen protestoda bulunmuş ve UNIFIL birliğinin üssü yakınlarında yaşananların kabul edilemez olduğunu kararlılıkla yinelemiştir. Bu nedenle hükümet, Savunma Bakanı aracılığıyla İsrail'in İtalya Büyükelçisi'ni çağırmıştır. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto ile sürekli iletişim halinde gelişmeleri dikkatle takip eden Başbakan Meloni, Lübnan'da görev yapan askerlerimize güçlü bir destek mesajı iletmiştir."

Savunma Bakanı Crosetto'dan İsrail Büyükelçisine sert uyarı

İtalya Savunma Bakanı Crosetto da yaptığı yazılı açıklamada, bu sabah İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ı aradığını belirterek, "Kendisine protestomu iletmek ve Lübnan'ın güneyindeki İtalyan birliğinin bulunduğu UNIFIL üslerinin yakınlarında özellikle de UNIFIL karargahına açılan ateşler de dahil olmak üzere, yaşananların benim için ve İtalyan hükümeti için kabul edilemez olduğunu hatırlatmak istedim. Askeri personelin güvenliğine azami özen gösterileceğine dair güvence alsam da İtalyan ve UNIFIL askerlerini riske atabilecek her türlü hatanın önlenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladım." dedi.

Savunma Bakanı Crosetto, ayrıca yetkilerinin bir parçası olarak İsrail'in Roma Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Güney Lübnan'da yaşananlara dair kendisini sert şekilde ikaz ettiğini belirtti.

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'dan İsrail'e Protesto - Son Dakika

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