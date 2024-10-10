İtalya'dan İsrail'e Savaş Suçu İthamı

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İsrail ordusunun, İtalyan askerlerinin de görev yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef alan saldırısının "savaş suçu olabileceğini", İsrail'den bir an önce resmi ve gerçek açıklamalar beklediklerini belirtti.

İsrail ordusunun, UNIFIL'in gözlem kulesini hedef alması ve 2 barış gücü askerinin yaralanmasının ardından söz konusu birlikte 1000 kadar askeri bulunan İtalya'nın Savunma Bakanı Crosetto, Başbakanlıkta akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'da UNIFIL bünyesindeki İtalyan birliği ile temas halinde olduklarını dile getiren Crosetto, "Araçlar ve güvenlik kameraları vuruldu ancak saldırıdan hiçbir İtalyan etkilenmedi. Bizim mavi bereli askerlerimiz, durumu Şema'da bulunan üssümüzdeki operasyon odasından takip ediyor." dedi.

Crosetto, son yaşanan olay nedeniyle Bakanlığa çağrılan İsrail'in Roma Büyükelçisi'nin net açıklama yapamadığını belirterek, "İsrail ordusunun, UNIFIL'e bazı üslerin boşaltılması gerektiğini tavsiye etmesinin hiçbir gerekçesi yok. Büyükelçi'ye, BM ve İtalya'nın İsrail hükümetinden emir almayacağını kendi hükümetine iletmesini istedim." diye konuştu.

Bir yerden bir çekilme olacaksa buna ancak BM'nin karar verebileceğinin altını çizen Crosetto, İsrail ordusunun bugünkü saldırısına ilişkin, "Bu bir hata ya da kaza değil, bu yüzden mümkün olduğunca çabuk şekilde gerçek ve resmi açıklamalara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

UNIFIL'e yönelik saldırıyla İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Crosetto, şöyle devam etti:

"İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği ve tekrar ettiği düşmanca eylemler savaş suçu teşkil edebilir. Bunlar, uluslararası hukuk kurallarının çok ciddi ihlalleridir ve herhangi bir askeri gerekçeyle meşrulaştırılamaz."

Crosetto, yaşanan durumu güçlü şekilde protesto ettiklerini, gerçekleşen eylemlerin askeri gerekçesi olmadığını vurguladı.

UNIFIL, İsrail ordusunun gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.