İtalya ve Avusturya, Bosna Hersek\'in AB üyeliğini destekliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Avusturya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Alexander Schallenberg, Bosna Hersek'in Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediklerini belirtti.
Tajani ve Schallenberg, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevkidaşları Elmedin Konakovic ile görüştü.
Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Tajani, Bosna Hersek'in tarihinin en iyi dönemini yaşadığını ve başlatılması beklenen AB müzakerelerinin de bu açıdan önemli olduğunu söyledi.
"Bosna Hersek, Avrupa'nın bir parçasıdır"
Bosna Hersek'in AB üyeliğini desteklediğini belirten Tajani, "Bosna Hersek, Avrupa'nın bir parçasıdır ve önümüzdeki yıllarda AB'nin tam üyesi olacaktır. Bu amaçla sizi desteklemek için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.
Tajani, Bosna Hersek'e ekonomi alanında destekte bulunduklarını kaydederek, İtalya'nın bu ülkede yatırımlarını artırmak istediğini vurguladı.
Bosna Hersek'in AB üyeliğine destek konusunda İtalya'nın yalnız olmadığına dikkati çeken Tajani, şöyle devam etti:
"Bugün Avusturyalı meslektaşımla buradayım çünkü Bosna Hersek'in iyi sonuçlara ulaşması için desteğimizde birleştiğimize dair açık bir mesaj vermek istiyoruz. AB'de kendi aramızda birliğe sahip olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bosna Hersek için bu mücadeleyi kazanmak istiyorsak ülkenin AB'ye tam üyeliğinin önemini anlatmalıyız. Batı Balkanlar, bir bütün olarak İtalya, Avusturya ve Avrupa için önemli bir önceliktir. Bu nedenle bu ülkeye yardım etmek için hep birlikte çalışmalıyız."
"Bosna Hersek, bizim için çok önemli"
Schallenberg de Bosna Hersek'in AB üyeliği yolundaki ilerleyişini takdirle desteklediklerini, ülkedeki siyasilerin bu sürecin önünde durmamaları gerektiğini söyledi.
Batı Balkanlar'ın AB'nin "arka bahçesi" olmadığını belirten Schallenberg, "Bosna Hersek, bizim için çok önemli. Birkaç hafta içinde Brüksel'de Bosna Hersek hususunda konuşma fırsatı bulacağız. Müzakerelerin başlatılmasına yeşil ışık yakılmasını umuyoruz." dedi.
Schallenberg, Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti yetkililerinin ayrılıkçı söylemlerini kınadıklarını, AB üyelik sürecinin tüm Bosna Hersek için geçerli olduğunu dile getirdi.
" AB'nin liderliğine ihtiyacımız var"
Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic de ülkesinin AB üyeliği yolunda yerine getirmesi gereken önemli görevlerin olduğunu belirterek, "Şu anda AB'nin liderliğine ihtiyacımız var." dedi.
Konakovic, ülkesinin AB aday ve üye ülkelerle ticaret hacminin tam kapasitede olduğunun altını çizerek, ürünlerin yüzde 93'ünden fazlasının AB ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.
AB'nin Batı Balkanlar'a yönelik planlanan destek paketine değinen Konakovic, "Bu paket planlandığı gibi uygulanırsa Bosna Hersek ekonomisine 1 milyar avroluk destek sağlanacak." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İtalya ve Avusturya, Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor - Son Dakika
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çan seçimleri için uzun bir süredir aday adaylarının ve aday Ersin Çetin'in çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Gider, Çan'da seçim ofisini açarak AK Parti'nin hizmet anlayışını ve Çan'a olan bağlılığını ilan etti. Çan'da yaşanan boşluk ve fetret döneminin sona ermesi için Ersin Çetin'in tecrübesi ve analitik bakış açısıyla hizmet edeceğine inandığını ifade etti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde zeytinlikte budama yapmak için traktörüyle evden ayrılan Mustafa Çelik'in (65) traktör devrildi ve altında kalarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada Çelik'in cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen Geleneksel Atlı Savaş Sanatları Müsabakaları ve Silahşorlük Turnuvası tamamlandı. Kayseri, İstanbul, Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere 9 farklı şehirden katılan 19 sporcu, at üzerinde kılıç ve mızrak kullanarak kıyasıya mücadele etti. Kayseri Bölgesi sporcuları 3 birincilik ve 2 ikincilik alarak müsabakaların en çok madalya alan takımı oldu.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini ziyaret ederek, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf edeceklerini belirtti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise seçimlere az bir süre kaldığını ve Tuşba ilçesinin AK belediyecilikle buluşacağını ifade etti.
Aydın'da amatör spor ve spor altyapısına katkı sağlayan ve FIFA standartlarında olan Çobanisa Futbol Sahası, açılış maçıyla hizmete girdi. Spor Toto'nun katkılarıyla yapılan saha, bölgedeki amatör sporcular için modern ve profesyonel bir oyun alanı oluşturmayı hedefliyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tesisin bölgenin spor altyapısını güçlendireceğini ve futbolun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonda, 20 parça halinde 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 4 parça halinde 13 gram metamfetamin maddesi, 102 adet ecstasy maddesi, 29 adet sentetik ecza hap ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 6 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için yarın fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın yarın güneyli yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınaya karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve baca gazı zehirlenmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Aydın'ın Didim ilçesinde bir hazine arazisine izinsiz olarak yer açan şahıslar jandarmaya tarafından yakalandı. Olay, Akyeniköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Şüpheli şahıslar tutanak tutulduktan sonra bölgeden men edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı birimi, Muş'taki göl, baraj, gölet ve nehirlerde suç işlenmesini önlemek amacıyla 7 gün 24 saat görev yapacak. Vatandaşların karşılaştıkları suçlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları güvenlik güçleri için önem taşıyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Mehmet Furkan Derin'in cesedi Adranos Çayı'nda bulunmuştu. Otopsinin ardından Derin'in cenazesi, Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç köyünde defnedildi. Törene, Derin'in yakınları ve bölge yetkilileri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?