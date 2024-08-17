İtalyan Gazeteciler Rusya'nın Tepkisiyle İtalya'ya Geri Çağrıldı

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İtalyan kamu yayıncısı RAI kanalı, Ukraynalı askerlerle Rusya'nın Kursk bölgesine giren ve bu nedenle Moskova yönetiminin tepkisini çeken muhabirlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak İtalya'ya geri çağırdığını bildirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri izlemek üzere Ukrayna'da bulunan RAI muhabirleri Stefania Battistini ve Simone Traini'nin Ukrayna ordusuyla beraber Rus toprağı Kursk bölgesine girmesi, Rusya'nın sert tepkisini çekerken, RAI kanalı, gazetecileri geri çağırma kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan gazetecilerin Ukrayna ordusuyla Rus toprağı Kursk'a girip burada yaptıkları çekimi 15 Ağustos'ta yayınlamalarının ardından, dün İtalya'nın Moskova Büyükelçisi Cecilia Piccioni'yi bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İtalyan devlet televizyon ve radyo şirketi RAI ekibinin, Rusya Federasyonu topraklarına yasa dışı girmesiyle" ilgili olarak Büyükelçi Piccioni'ye Rusya'nın "güçlü bir protestosunun" iletildiği belirtildi.

RAI Üst Yöneticisi Roberto Sergio, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuyla beraber Rus toprağı Kursk bölgesine giren ve burada çekimler yapan muhabirleri Battistini ve Traini'nin kişisel güvenliklerini garanti altına almak için kendilerini geçici olarak İtalya'ya çağırdıklarını duyurdu.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde de Battistini ve Traini hakkında Rusya'da ceza davası açıldığı ifade edildi.

İtalya'da basın-yayın meslek odaları da Rusya'ya, İtalyan gazeteciler hakkında cezai kovuşturma başlatması nedeniyle tepki gösterdi.

Ukrayna ordusunun, 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.