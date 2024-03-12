İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uzsa Havacılık, Türkiye'nin milli hava araçlarına üretim yapan bir tedarikçi haline geldi - Son Dakika
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İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uzsa Havacılık, Türkiye'nin milli hava araçlarına üretim yapan bir tedarikçi haline geldi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren Uzsa Havacılık, Türkiye\'nin milli hava araçlarına üretim yapan bir tedarikçi haline geldi

Uzsa Havacılık, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet göstererek Türk savunma sanayisine katkı sağlıyor. Türk savunma sanayisinin altın çağını yaşadığını belirten Uzsa Havacılık Genel Müdürü Hasan Uz, milli tüfeklerden uçaklara kadar birçok ürünün üretimine destek verdiklerini ve gençlerin bu alana ilgisinin arttığını söyledi.

12.03.2024 11:22
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Sanayi bölgesine çırak olarak adım atan girişimci, zamanla Türkiye'nin milli hava araçlarına üretim yapan başarılı bir tedarikçiye dönüştü.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uzsa Havacılık, sahip olduğu hassas üretim kabiliyetiyle başta havacılık olmak üzere Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen çeşitli projelere katkı sağlıyor.

Uzsa Havacılık Genel Müdürü Hasan Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl önce Balgat Endüstri Meslek Lisesini bitirdikten sonra Ostim dolmuşuna binerek sanayinin yolunu tuttuğunu söyledi.

O dönem bir iş arayışında olduğunu ama mesleğini de sevdiğini dile getiren Uz, ilk çalışmaya başladığı dönemde kullanılan sistemlerin daha ağır, zor ve daha az hassas olduğunu ifade etti. Uz, "O zamanlar bir universal tornası, frezesi, kaynağı olan sanayiciydi. Yolumuz, suyumuz bile doğru dürüst yoktu. İvedik kısmı da sonradan yapıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği sayesinde savunma sanayisinin farklı bir boyuta geldiğini vurgulayan Uz, "Biz bu makineleri ne hayal edebilirdik ne de düşüncemizde olabilirdi. Yaptığımız hassas işlerle dünyaya meydan okuyoruz. Ürünlerimiz dünyaya satılıyor. Biz de bu sistemin içinde küçük bir çark olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Meslekteki 30 yıllık birikimin son 7 yılında Uzsa Havacılık firmasını hayata geçirdiklerini anlatan Uz, Baykar, TÜBİTAK SAGE, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Meteksan Savunma gibi firmaların alt yüklenicisi olduklarını, hassas, sıkıntılı parçalara çözüm bulma ve üretimde bu şirketlere destek verdiklerini belirtti.

"Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor"

Türk savunma sanayisinin altın çağını yaşadığını ifade eden Uz, Türkiye'nin artık milli tüfeklerini, gece görüş dürbünlerini, toplarını, tanklarını, uçaklarını yaptığını söyledi. Milli muharip uçak KAAN'ın uçuşuyla tekrar göğüslerinin kabardığını vurgulayan Uz, şunları kaydetti:

"Anlatılmaz yaşanır diyorum. Bu işin hep içindeydik, gizli neferlerdik. Bu işe destek veren büyüklerimiz elini çekerse sıkıntılı olur diye düşünüyoruz. İnşallah ellerini hiç çekmeyecekler ve daha da büyüyerek gideceğiz. O kadar çok büyüyoruz ki yüksek kalitede yurt dışına sipariş yapıyoruz, yetişemiyoruz, eleman açığı oluşuyor. Ara eleman çok büyük sıkıntı. Gençlerin özellikle Selçuk Bayraktar'dan sonra bu işlere ilgisi arttı. Kızım da makina mühendisliği okuyor. Ben mühendis değilim, çıraklıktan gelmekteyim. Kızım Selçuk Bey'i görünce "biz de yapabiliriz baba" diyor. Gençler bu hususta çok aydınlatıldı. TEKNOFEST'lerle özellikle müthiş bir bilgilendirme oldu. Gençler ne yapacağını daha çok biliyor. Mühendislikler aşırı şekilde dolu. Gençler gümbür gümbür geliyor. Bu geçiş sürecinde eleman sıkıntısı olan günler de geçecek, yeni nesil daha adapte olup ülkemize daha güzel hizmetler verecek."

"Mehmetçik güvenerek tetiğe basmalı"

Hasan Uz, çalışmaları sırasında en yeni teknoloji makineler kullandıklarını, savunma ve havacılık sektörünün de hata kabul etmediğini belirtti. Uz, "Etmemesi de lazım çünkü o tetiğe Mehmetçik basacak. Mehmetçiğe birşey olursa bize daha kötüsü olur. Bunun bilincindeyiz. Onun için yaptığımız işlerin dünya standartlarının üzerine çıkması lazım. İHA, SİHA, top, tüfek, tank ne yaparsak yapalım Mehmetçik güvenerek o tetiğe basmalı. Bizim buradaki katkımız hassas, özel işler yapıyoruz. Butik bir firma olma yolundayız. Aşırı büyümek de istemiyoruz. Bu şekilde verdiğimiz hizmetle mutlu olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetiştirdikleri elemanların TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan'da çalıştığına dikkati çeken Uz, 5-10 yıl daha sektöre katkı vermek istediğini, sonrasında gençlere şirketinden hisse vermeyi planladığını, mühendislik eğitim alan kızının da katkısıyla firmanın kaliteyi koruyarak yoluna devam etmesini amaçladığını anlattı.

Uz, ilerleyen aşamada daha geniş üretim mekanlarında, eksen alanı geniş makinelerle TUSAŞ için kanat üzerine çalışmalara katkı vermek istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Uzsa Havacılık, Türkiye'nin milli hava araçlarına üretim yapan bir tedarikçi haline geldi - Son Dakika

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