İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Teşekkür Mesajı - Son Dakika
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Teşekkür Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu\'ndan Teşekkür Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, seçilmesinin ardından güzel dileklerini ileten herkese teşekkür etti. Dervişoğlu, partisinin 5. olağanüstü kurultayını demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiklerini belirtti ve Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

28.04.2024 18:33
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İYİ Parti Genel Başkanlığına seçilen Müsavat Dervişoğlu, güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese teşekkür etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partisinin 5. olağanüstü kurultayını demokrasi, kardeşlik ve birlik ruhuyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kurultayın ardından sevinçlerine ortak olarak güzel dileklerini ve temennilerini ileten herkese yürekten teşekkür eden Dervişoğlu, "Aziz milletimiz emin olsun ki, İYİ Parti olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacak, Türk milletinin gür sesi ve hürriyetin bekçisi olmaya büyük bir inançla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan Teşekkür Mesajı - Son Dakika

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